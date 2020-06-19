Что белорусские знаменитости пишут о задержании Бабарико и вчерашней «живой цепи»? Узнали

Источник материала: Tut.by

Вчерашнее задержание потенциального кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико и Минска выстроилась цепь солидарности: акция длилась более шести часов">митинг солидарности не дают молчать многим белорусам. В Сети даже появилась петиция «Требуем освободить Виктора Бабарико» , которую подписали более 150 тысяч человек. Высказываются о политике и знаменитости. AFISHA.TUT.BY посмотрела, что о последних политических событиях думают белорусские музыканты, блогеры и режиссеры.



18 июня в Минска выстроилась цепь солидарности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самое яркое высказывание за последние сутки — видео молодого белорусского блогера Леры Яскевич, на которую в Instagram подписаны более 289 тысяч человек. Девушка призналась у себя в профиле, что не может проигнорировать политическую ситуацию в Беларуси.

— То, что происходит сейчас, накануне выборов, просто ужасает. Знаете, как будто бы власть намеренно игнорирует наш выбор, нашу свободу, — делится девушка. — Даже наблюдая за вчерашней огромной цепью людей, которые выражали свою солидарность с задержанными, — это просто невероятно! Люди молодцы, они не боятся, они чувствуют, что «пора». И я это чувствую. Только вместе мы докажем нашей власти, что мы имеем силу, имеем вес. Я за честные выборы.

В подписи к ролику Лера добавила «Жыве Беларусь». За пять часов видео собрало более 73 тысяч отметок «Мне нравится».

Белорусский режиссер Дарья Жук, которая сейчас живет в Америке, тоже отреагировала на вчерашний митинг солидарности. Она опубликовала в социальных сетях скриншот со стрима «Радыё Свабода», на который попали два парня из «живой цепи». И подписала сториз словами: «Новая пора!»

Белорусский рэпер Бакей заснял из машины вчерашнюю очередь и опубликовал видео в сториз с комментарием: «Я не понял, а что, людям нельзя просто на улице постоять? Или у нас в стране принято только в очереди в магазин [стоять], когда скидки?» Следом он запостил песню группы «Кино» «Перемен».

Белорусский металлист и тату-мастер Алесь Таболич, который был претендентом в кандидаты на пост президента, но сегодня снялся с выборов, высказался в Facebook:

— Ва ўмовах, калі праца выбарчых штабоў кандыдатаў рэзка абмежавана, распачатыя крымінальныя справы супраць Віктара Бабарыкі і Сяргея Ціханоўскага і больш за 40 іх паплечнікаў затрыманы, калі ўзбуджаны некалькі сотняў адміністрацыйных спраў за дазволеныя пікеты па зборы подпісаў за кандыдатаў і дзясяткі спраў супраць журналістаў, што асвятлялі гэтыя падзеі, немагчыма разлічваць на правядзенне роўных і справядлівых выбараў.

Теперь он призывает всех кандидатов в кандидаты сесть за стол переговоров, спокойно и мудро обсудить проблемы, что назрели в обществе, и прийти к адекватным решениям в пользу Беларуси.

Как и многие белорусы, инди-певица Palina (Республика Полина) у себя в Instagram поделилась ссылкой на пост с фразой «Остановите, Вите надо выйти» (слова из одноименной песни группы Estradarada. — Прим. TUT.BY). Речь здесь, очевидно, идет о Викторе Бабарико и о том, что его стоит выпустить.





Розовую ленточку в форме буквы «В» — символ избирательного штаба Бабарико — белорусы стали массово размещать у себя в соцсетях, в том числе медийные персоны. Например, певица Palina , музыкальный стендапер Федор Булкин и худрук Современного художественного театра Владимир Ушаков , режиссер Влада Сенькова .

Группы Akute и «Дай дарогу!» поддержали еще один цифровой флешмоб — «Я мы 97%» — в знак солидарности с теми, кто выступает за честные выборы. Постом о том, что вчера происходило с Бабарико и его сыном, в Instagram поделился вокалист группы Brutto и спортсмен Виталий Гурков .

К слову, о петиции «Требуем освободить Виктора Бабарико» . Она появилась сегодня ночью на сайте change.org, и за 20 часов ее подписали более 150 тысяч человек. Автор петиции Олеся Дятлова объяснила, для чего создала ее:

— Я, как и более 400 тысяч беларусов, оставила подпись за этого претендента. И я хочу видеть его в списке кандидатов на пост президента страны. Я хочу жить в правовом государстве и требую соблюдать права и волю народа. Требую остановить беззаконие и освободить кандидатов и членов их инициативных групп.

Объективности ради мы посмотрели социальные сети артистов белорусской эстрады. Ничего связанного с политикой нам найти не удалось.

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