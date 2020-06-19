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Что белорусские знаменитости пишут о задержании Бабарико и вчерашней «живой цепи»? Узнали
19.06.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самое яркое высказывание за последние сутки — видео молодого белорусского блогера Леры Яскевич, на которую в Instagram подписаны более 289 тысяч человек. Девушка призналась у себя в профиле, что не может проигнорировать политическую ситуацию в Беларуси.
— То, что происходит сейчас, накануне выборов, просто ужасает. Знаете, как будто бы власть намеренно игнорирует наш выбор, нашу свободу, — делится девушка. — Даже наблюдая за вчерашней огромной цепью людей, которые выражали свою солидарность с задержанными, — это просто невероятно! Люди молодцы, они не боятся, они чувствуют, что «пора». И я это чувствую. Только вместе мы докажем нашей власти, что мы имеем силу, имеем вес. Я за честные выборы.
В подписи к ролику Лера добавила «Жыве Беларусь». За пять часов видео собрало более 73 тысяч отметок «Мне нравится».
Белорусский режиссер Дарья Жук, которая сейчас живет в Америке, тоже
Белорусский рэпер Бакей заснял из машины вчерашнюю очередь и опубликовал видео в сториз с комментарием: «Я не понял, а что, людям нельзя просто на улице постоять? Или у нас в стране принято только в очереди в магазин [стоять], когда скидки?» Следом он запостил песню группы «Кино» «Перемен».
Белорусский металлист и тату-мастер Алесь Таболич, который был претендентом в кандидаты на пост президента, но сегодня снялся с выборов,
— Ва ўмовах, калі праца выбарчых штабоў кандыдатаў рэзка абмежавана, распачатыя крымінальныя справы супраць Віктара Бабарыкі і Сяргея Ціханоўскага і больш за 40 іх паплечнікаў затрыманы, калі ўзбуджаны некалькі сотняў адміністрацыйных спраў за дазволеныя пікеты па зборы подпісаў за кандыдатаў і дзясяткі спраў супраць журналістаў, што асвятлялі гэтыя падзеі, немагчыма разлічваць на правядзенне роўных і справядлівых выбараў.
Теперь он призывает всех кандидатов в кандидаты сесть за стол переговоров, спокойно и мудро обсудить проблемы, что назрели в обществе, и прийти к адекватным решениям в пользу Беларуси.
Как и многие белорусы, инди-певица Palina (Республика Полина) у себя в Instagram поделилась ссылкой на
Розовую ленточку в форме буквы «В» — символ избирательного штаба Бабарико — белорусы стали массово размещать у себя в соцсетях, в том числе медийные персоны. Например, певица
Группы
К слову, о петиции
— Я, как и более 400 тысяч беларусов, оставила подпись за этого претендента. И я хочу видеть его в списке кандидатов на пост президента страны. Я хочу жить в правовом государстве и требую соблюдать права и волю народа. Требую остановить беззаконие и освободить кандидатов и членов их инициативных групп.
Объективности ради мы посмотрели социальные сети артистов белорусской эстрады. Ничего связанного с политикой нам найти не удалось.
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Вчерашнее задержание потенциального кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико и митинг солидарности не дают молчать многим белорусам. В Сети даже...
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