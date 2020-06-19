Лучшим игроком матча в чемпионате России признали вратаря, пропустившего 10 голов

Источник материала: Tut.by

Чемпионат России возобновился после паузы скандальным матчем: «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1, а лучшим игроком матча был признан вратарь гостей.



Фото: ФК «Ростов»

Перед матчем в составе «Ростова» произошла вспышка коронавируса, из-за которой основной состав был отправлен на карантин.

«Сочи» отказался переносить игру, хотя еще полгода назад по просьбе клуба из-за ангины у ряда игроков была перенесена встреча чемпионата с «Оренбургом».

«Ростов» отправил на матч молодежный состав. Большинство футболистов были школьники, некоторым всего 16 лет. При этом гости отличились уже на первой минуте. После этого «Сочи», за который играют ряд бывших футболистов «Зенита», включая Александра Кокорина, прибавил и забил 10 голов.

Лучшим игроком матча был признан 17-летний вратарь Денис Попов, отбивший 15 ударов, включая пенальти. Это рекорд чемпионата России.