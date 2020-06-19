ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лучшим игроком матча в чемпионате России признали вратаря, пропустившего 10 голов

20.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чемпионат России возобновился после паузы скандальным матчем: «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1, а лучшим игроком матча был признан вратарь гостей.


Фото: ФК «Ростов»

Перед матчем в составе «Ростова» произошла вспышка коронавируса, из-за которой основной состав был отправлен на карантин.

«Сочи» отказался переносить игру, хотя еще полгода назад по просьбе клуба из-за ангины у ряда игроков была перенесена встреча чемпионата с «Оренбургом».

«Ростов» отправил на матч молодежный состав. Большинство футболистов были школьники, некоторым всего 16 лет. При этом гости отличились уже на первой минуте. После этого «Сочи», за который играют ряд бывших футболистов «Зенита», включая Александра Кокорина, прибавил и забил 10 голов.

Лучшим игроком матча был признан 17-летний вратарь Денис Попов, отбивший 15 ударов, включая пенальти. Это рекорд чемпионата России.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат России возобновился после паузы скандальным матчем: «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1, а лучшим игроком матча был признан вратарь гостей.
 
Новости дня
Новости
 
В. Караник о здоровье. Интервью с министром здравоохранения в "Главном эфире"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика