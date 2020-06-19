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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Караник о здоровье. Интервью с министром здравоохранения в "Главном эфире" В пятую столичную больницу сегодня доставили новый компьютерный томограф. О поставках современного оборудования договорился лично Глава государства с...

В пятую столичную больницу сегодня доставили новый компьютерный томограф. О поставках современного оборудования договорился лично Глава государства с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Всего планируется закупить для столичных медучреждений 10 компьютерных томографов. Что же касается пятой больницы, то КТ уже начали устанавливать в неврологическом корпусе, который недавно реконструировали. Аппарат позволит ежесуточно обследовать до 40 пациентов. Ожидается, что монтажные и пусконаладочные работы завершатся через неделюКак сегодня развивается отечественная медотрасль? Всего ли хватает белорусским врачам для работы, и стоит ли ждать в нашей стране прихода второй волны коронавируса? Эксклюзивное интервью с министром здравоохранения уже в это воскресенье в