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В. Караник о здоровье. Интервью с министром здравоохранения в "Главном эфире"
19.06.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ пятую столичную больницу сегодня доставили новый компьютерный томограф. О поставках современного оборудования договорился лично Глава государства с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Всего планируется закупить для столичных медучреждений 10 компьютерных томографов. Что же касается пятой больницы, то КТ уже начали устанавливать в неврологическом корпусе, который недавно реконструировали. Аппарат позволит ежесуточно обследовать до 40 пациентов. Ожидается, что монтажные и пусконаладочные работы завершатся через неделю
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: "По Минску в ближайшее время до 1 августа будет установлено 10 КТ, кроме того, на деньги Всемирного банка планируется закупка еще КТ для переоснащения медучреждений республики, у нас в планах закупка 5 ангиографов, 4 МРТ. Оборудование новое идет ускоренным темпами, такого графика поступления мы за последние годы не видели".
Как сегодня развивается отечественная медотрасль? Всего ли хватает белорусским врачам для работы, и стоит ли ждать в нашей стране прихода второй волны коронавируса? Эксклюзивное интервью с министром здравоохранения уже в это воскресенье в
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В пятую столичную больницу сегодня доставили новый компьютерный томограф. О поставках современного оборудования договорился лично Глава государства с...
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