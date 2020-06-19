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В. Караник о здоровье. Интервью с министром здравоохранения в "Главном эфире"

19.06.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В пятую столичную больницу сегодня доставили новый компьютерный томограф. О поставках современного оборудования договорился лично Глава государства с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Всего планируется закупить для столичных медучреждений 10 компьютерных томографов. Что же касается пятой больницы, то КТ уже начали устанавливать в неврологическом корпусе, который недавно реконструировали. Аппарат позволит ежесуточно обследовать до 40 пациентов. Ожидается, что монтажные и пусконаладочные работы завершатся через неделю

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: "По Минску в ближайшее время до 1 августа будет установлено 10 КТ, кроме того, на деньги Всемирного банка планируется закупка еще КТ для переоснащения медучреждений республики, у нас в планах закупка 5 ангиографов, 4 МРТ. Оборудование новое идет ускоренным темпами, такого графика поступления мы за последние годы не видели". 

Как сегодня развивается отечественная медотрасль? Всего ли хватает белорусским врачам для работы, и стоит ли ждать в нашей стране прихода второй волны коронавируса? Эксклюзивное интервью с министром здравоохранения уже в это воскресенье в "Главном эфире".

 
Теги: Минск
 
 
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В пятую столичную больницу сегодня доставили новый компьютерный томограф. О поставках современного оборудования договорился лично Глава государства с...
 
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