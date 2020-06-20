Задержания участников акций и журналистов. Что происходило в городах Беларуси 19 июня

Источник материала: Tut.by

19 июня — последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Во второй половине дня в городах Беларуси прошли последние пикеты инициативных групп. В Гомеле люди собрались в 16.00 возле цирка, в Минске — в 18.00 около филармонии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Люди вышли также на улицы Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен. Они выстраивались в «цепи солидарности» на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга. Участники в основном обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям — водители сигналили в знак солидарности. Одновременно в Гомеле проходил пикет в поддержку Александра Лукашенко.

О чем говорили участники пикетов

— Я раньше вообще была аполитичной. Даже на выборы не ходила. Ну жила и жила: вроде и работа есть, и жизнь как-то идет. Я даже не знала, что в 2010 году были эти задержания на площади. Но в этом году, когда начали всех хватать, деньги [у Тихановского] аж с третьего раза нашли. Ну что они, совсем нас за дураков держат? Просто кому-то пора уже на пенсию, вот и все. // Ирина, Могилев

— Я вышел сюда, потому что нужно поддержать всех белорусов. Это важно, и мне страшно от того, что происходит какое-то беззаконие, всех задерживают. Меня очень сильно задело, когда меня самого посадили на сутки. И сегодня мы пришли поддержать всех, мы вместе и солидарны с ними. // Павел Палейчик, фильдшер, Лида

— Я пришла на этот пикет солидарности, потому что не могла не прийти. Сидит мой сын, сидят другие люди. Людей по всей стране задерживают, судят ни за что. И все белорусы должны сейчас проявить солидарность, если мы живем в Беларуси, принадлежим к этой нации. Мы должны преодолеть страх и показать, что мы народ. // Татьяна Северинец, Витебск

— Что он сделал из того, что обещал? Зарплата по 500. У кого она? Поддержка учителей, медиков — ложь. Сегодня учителя работают в классах, где по 30 детей, а им за нагрузку не доплачивают. И про коронавирус. Я не понимаю, почему весь мир борется, а нам говорят, что это не проблема. Страшно читать новости: каждый день задерживают людей. Если бы мы знали в 90-х во что он превратит страну, мы бы никогда за него не голосовали. Я думаю, мир ему не простит. Сегодня и Россия, и ЕС знают, что у нас происходит. // Светлана Эдуардовна, пенсионерка, Минск

Как все проходило

В местах проведения акций в разных городах не работал мобильный интернет от МТС и А1. Практически сразу же в местах сбора появились силовики: сотрудники милиции, ОМОН, люди в штатском. В Минске за акцией наблюдали замминистра внутренних дел Александр Барсуков и начальник минской милиции Иван Кубраков.

На пикете у филармонии в Минске находились лидер ОГП Николай Козлов и Ольга Ковалькова из БХД.



Бобруйск. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Около 19.00 милиционеры стали предупреждать, что акции незаконны, и призывали участников разойтись. Журналисты и местные жители сообщали о многочисленных автозаках и милицейских автобусах. Омоновцы стали оттеснять людей с тротуаров, цепи участников распадались.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минске были закрыты станции метро «Площадь Якуба Коласа» и «Площадь Победы», на площади Якуба Коласа не останавливались автобусы. На некоторое время перекрывались участки проспекта Независимости в районе площади Победы и станции метро «Октябрьская».

Около 20.00 в разных городах начались массовые задержания.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Например, в Минске группа бойцов ОМОН задерживала людей, двигаясь от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа, в сопровождении нескольких автобусов.

— Они не позволяют людям идти в сторону ЦУМа, заставляют всех разворачиваться. Задерживают даже тех, кто стоит просто стоит у магазинов и кафе. Одного парня задержали прямо в ТЦ «Московско-Венский». Силовики дошли до «Академии наук» и поехали после этого в сторону Октябрьской площади, — сообщила корреспондент TUT.BY. Задержали людей, которые стояли у памятника Якубу Коласу, на площадке возле филармонии — предупреждали, что задержат всех.



Задерживают оператора «Радыё Свабода». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Цепи солидарности» образовывались стихийно: там, где появлялись силовики, они исчезали, потом появлялись снова. Так в Минске, люди объединялись в «цепи» от площади Якуба Коласа до Октябрьской. Массовые задержания проходили в районе площади Якуба Коласа, парка Горького, цирка. По данным правозащитников, уже после 23.00 возле Белгосцирка было задержано около 20 человек.

Среди задержанных много журналистов, в том числе корреспонденты TUT.BY, «Радыё Свабода», Reuters, Onliner, «Белсат». Часть из них были отпущены после проверки документов в РУВД. Задержания проходили и в других городах Беларуси: в Могилеве, Гродно, Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После 21.00 минчане выстроились в цепь на проспекте Дзержинского в районе Грушевки. Спустя некоторое время появились омоновцы: предупредили, что акция незаконная и попросили разойтись. Тех, кто не последовал указаниям, стали задерживать. Станция метро «Грушевка» также была закрыта.



Брест. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По информации правозащитников , всего вечером 19 июня было задержано более 60 человек, из них около сорока в Минске. На сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» опубликован список задержанных (информация обновляется).

Напомним, 18 июня в Минске прошла первая «цепь солидарности» . Люди выстроились в цепь от площади Якуба Коласа через площадь Независимости и до Немиги. Акция носила исключительно мирный характер, длилась более шести часов и закончилось после полуночи. Сообщалось об одном задержанном. По подсчетам наблюдателей, в акции 18 июня приняло участие около тысячи человек, если не брать в расчет автомобилистов, которые, проезжая по проспекту Независимости, подавали сигналы в знак солидарности.