Ещё в одном городе обострилась ситуация с коронавирусом. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 20 июня

К утру 20 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,57 миллиона. Скончались – 457,4 тысячи человек, излечились – 4,21 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 2,22 миллиона;
Бразилия: 978,1 тысячи;
Россия: 568,3 тысячи;
Индия: 380,5 тысячи.
Британия: 303,3 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 119 тысяч;
Бразилия: 47,7 тысячи;
Британия: 42,5 тысячи;
Италия: 34,6 тысячи;
Франция: 29,6 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Главное по обстановке в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 57 333 случая коронавируса. Поправились 35 275 человек, умерли – 337.
В Бобруйске ввели обязательный масочный режим. Теперь местные жители должны посещать общественные места в масках. Речь идет о таких организациях и объектах, где сложно избежать социального дистанцирования, – магазины, кафе, банки, общественный транспорт, отделения почты и так далее.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается выполнять требования, выдвигаемые Международным валютным фондом в рамках предоставления быстрого финансирования на 940 миллионов долларов. Потому что МВФ просит у республики выполнять рекомендаций ВОЗ: в частности, речь об изоляции и карантине. Президент считает это глупостью.
МИД Беларуси собрал и подготовил информацию по действующим на сегодня режимам въезда и выезда в другие страны с оглядкой на ковид. В обзоре собраны подробные данные по странам в разных регионах – расписано, до какого срока действуют те или иные ограничения, кого и на каких условиях пустят в ту или иную страну. Читайте вот здесь.
Некоторым минчанам решили оказать адресную социальную помощь. Деньгами помогут работникам столичных организаций, которые ушли в социальный отпуск без сохранения зарплаты по инициативе работодателя. При этом доход на каждого члена семьи за последние три месяца должен быть ниже прожиточного минимума – 246,78 рубля. А работникам бюджетных организаций и организаций, приравненных по оплате труда к бюджетным, поддержки ждать не приходится.
Это важно:
Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.