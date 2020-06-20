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Ещё в одном городе обострилась ситуация с коронавирусом. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 20 июня

20.06.2020 06:22 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 20 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,57 миллиона. Скончались – 457,4 тысячи человек, излечились – 4,21 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 2,22 миллиона;
  • Бразилия: 978,1 тысячи;
  • Россия: 568,3 тысячи;
  • Индия: 380,5 тысячи.
  • Британия: 303,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 119 тысяч;
  • Бразилия: 47,7 тысячи;
  • Британия: 42,5 тысячи;
  • Италия: 34,6 тысячи;
  • Франция: 29,6 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Главное по обстановке в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 57 333 случая коронавируса. Поправились 35 275 человек, умерли – 337.
  • В Бобруйске ввели обязательный масочный режим. Теперь местные жители должны посещать общественные места в масках. Речь идет о таких организациях и объектах, где сложно избежать социального дистанцирования, – магазины, кафе, банки, общественный транспорт, отделения почты и так далее.
  • Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается выполнять требования, выдвигаемые Международным валютным фондом в рамках предоставления быстрого финансирования на 940 миллионов долларов. Потому что МВФ просит у республики выполнять рекомендаций ВОЗ: в частности, речь об изоляции и карантине. Президент считает это глупостью.
  • МИД Беларуси собрал и подготовил информацию по действующим на сегодня режимам въезда и выезда в другие страны с оглядкой на ковид. В обзоре собраны подробные данные по странам в разных регионах – расписано, до какого срока действуют те или иные ограничения, кого и на каких условиях пустят в ту или иную страну. Читайте вот здесь.
  • Некоторым минчанам решили оказать адресную социальную помощь. Деньгами помогут работникам столичных организаций, которые ушли в социальный отпуск без сохранения зарплаты по инициативе работодателя. При этом доход на каждого члена семьи за последние три месяца должен быть ниже прожиточного минимума – 246,78 рубля. А работникам бюджетных организаций и организаций, приравненных по оплате труда к бюджетным, поддержки ждать не приходится.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

 
 
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К утру 20 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,57 миллиона. Скончались – 457,4 тысячи человек, излечились – 4,21 миллиона. Такие данные показаны на...
 
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