Ещё в одном городе обострилась ситуация с коронавирусом. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 20 июня

Источник материала: KYKY

К утру 20 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,57 миллиона. Скончались – 457,4 тысячи человек, излечились – 4,21 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 2,22 миллиона;

Бразилия: 978,1 тысячи;

Россия: 568,3 тысячи;

Индия: 380,5 тысячи.

Британия: 303,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 119 тысяч;

Бразилия: 47,7 тысячи;

Британия: 42,5 тысячи;

Италия: 34,6 тысячи;

Франция: 29,6 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 57 333 случая коронавируса. Поправились 35 275 человек, умерли – 337.

сводке Минздрава, в Беларуси уже 57 333 случая коронавируса. Поправились 35 275 человек, умерли – 337. В Бобруйске ввели обязательный масочный режим. Теперь местные жители должны посещать общественные места в масках. Речь идет о таких организациях и объектах, где сложно избежать социального дистанцирования, – магазины, кафе, банки, общественный транспорт, отделения почты и так далее.

обязательный масочный режим. Теперь местные жители должны посещать общественные места в масках. Речь идет о таких организациях и объектах, где сложно избежать социального дистанцирования, – магазины, кафе, банки, общественный транспорт, отделения почты и так далее. Александр Лукашенко заявил , что Беларусь не собирается выполнять требования, выдвигаемые Международным валютным фондом в рамках предоставления быстрого финансирования на 940 миллионов долларов. Потому что МВФ просит у республики выполнять рекомендаций ВОЗ: в частности, речь об изоляции и карантине. Президент считает это глупостью.

, что Беларусь не собирается выполнять требования, выдвигаемые Международным валютным фондом в рамках предоставления быстрого финансирования на 940 миллионов долларов. Потому что МВФ просит у республики выполнять рекомендаций ВОЗ: в частности, речь об изоляции и карантине. Президент считает это глупостью. МИД Беларуси собрал и подготовил информацию по действующим на сегодня режимам въезда и выезда в другие страны с оглядкой на ковид. В обзоре собраны подробные данные по странам в разных регионах – расписано, до какого срока действуют те или иные ограничения, кого и на каких условиях пустят в ту или иную страну. Читайте вот здесь .

. Некоторым минчанам решили оказать адресную социальную помощь. Деньгами помогут работникам столичных организаций, которые ушли в социальный отпуск без сохранения зарплаты по инициативе работодателя. При этом доход на каждого члена семьи за последние три месяца должен быть ниже прожиточного минимума – 246,78 рубля. А работникам бюджетных организаций и организаций, приравненных по оплате труда к бюджетным, поддержки ждать не приходится.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест . Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.