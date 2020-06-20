По нулям: разговоры «глухой» Натальи Кочановой с «немыми» представителями оппозиции









Остается позавидовать риторическому искусству Натальи Ивановны, которая изначально заявила:





– Я приехала по поручению Александра Григорьевича, чтобы узнать, чем именно вы недовольны. Почему вы против.





belsat.eu . А это был бы тот вопрос, который неизбежно ставил бы Наталью Ивановну в хоть сколько-нибудь слабую позицию. Ибо кандидата в президенты Лукашенко не существует, списка его доверенных лиц тоже, и вся эта беседа вполне подпадает под статью о злоупотреблении служебным положением. Тем более что потом госпожа Кочанова собралась ехать на встречу с трудовым коллективом – а значит, находилась в служебной командировке. Можно было бы спросить, почему глава законодательного органа занимается тем, чем должен заниматься помощник президента – если речь идет о президенте – или доверенное лицо кандидата в президенты – если речь идет о кандидате в президенты, пишет. А это был бы тот вопрос, который неизбежно ставил бы Наталью Ивановну в хоть сколько-нибудь слабую позицию. Ибо кандидата в президенты Лукашенко не существует, списка его доверенных лиц тоже, и вся эта беседа вполне подпадает под статью о злоупотреблении служебным положением. Тем более что потом госпожа Кочанова собралась ехать на встречу с трудовым коллективом – а значит, находилась в служебной командировке.





Но члены инициативных групп явно были польщены вниманием столь высокой особы. Поэтому кто-то успел наговорить Кочановой комплиментов (умная, красивая, воспитанная), кто-то пожаловался лично на трудную судьбу и получил авансом обещание помочь с трудоустройством. Из двух часов времени, зафиксированном на пленке, пожалуй, лишь последние несколько вопросов были обдуманными, и чувствовалась, как Наталья Ивановна тщательно «съезжала» с них.





Но в остальном она явно выиграла.





Кочанова максимально эффективно использовала время на то, чтобы попытаться убедить собеседников в собственной компетентности и в компетентности власти. Она сообщила, что власть искренне заботится об экономике, предпринимает меры по поддержке людей. Что другие страны завидуют нашей политике по борьбе с коронавирусом. Что средняя зарплата в Барановичах достигнет к первому августа тысячу рублей. Что заложен фундамент благополучия страны.





Легко и непринужденно отбивала Наталья Ивановна любые попытки добиться ответа на вопросы о фальсификациях результатов выборов, об отсутствии изменений в Избирательном кодексе, о необходимости корректировки языковой и культурной политики. На примеры из личного опыта она отвечала собственными примерами, на неудобные вопросы формулировала вопросы встречные. На попытки добиться конкретного ответа здесь и сейчас просила дать имя и адрес спрашивающего, чтобы ответить письменно и потом. При этом – особенно в вопросах, связанных с пандемией, – она сыпала цифрами, названиями производств, географией своих поездок.





Никто из ее собеседников, увы, не был столь хорошо подготовлен к этой встрече. Можно лишь поаплодировать «главноуговаривающей» представительнице власти: «галочка» поставлена, а ни на один вопрос собеседники не получили конкретного ответа. Просто потому, что они их не задали. А значит, услышаны не были.









И это вина нашей классической оппозиции. Все это время региональный актив «натаскивали» на сбор подписей в ходе петиционных кампаний, на готовность к «суткам», на бесконечные жалобы приезжающему начальству и не менее приезжающим иностранцам. Но даже научить людей формулировать краткий и однозначный вопрос, снабдить их хоть какой-то статистикой и прочей фактурой никто не удосужился. Впрочем, если мы послушаем записи совместных пресс-конференций «главных» партийных лидеров, впечатление будет ничуть не менее удручающим (коллеги-журналисты подтвердят).





Именно поэтому Кочанова сделала главный вывод: у недовольных нет никаких аргументов против переизбрания Лукашенко – кроме того, что он им не нравится. Все остальное она не видела, не слышала, не читала, а такого человека, как Александр Григорьевич еще поискать надо. С тем и уехала. Впереди ее ждали еще два коллектива, которые, вероятно, были еще более благосклонной аудиторией.









Впрочем, и встреча в Пинске, краткое резюме после которой дал «Белсат», укладывалась в ту же схему. В Украине плохо, сама Кочанова из бедной семьи, в интернет ходит редко, а перед Лукашенко стоит на колени встать. Заставить ее услышать другое мнение явно не получилось, а на пикет, где собирали подписи за Светлану Тихановскую, Наталья Кочанова идти отказалась.





Однако обнадеживала одна фраза. Наталья Ивановна искренне заявила о том, что если понадобится, она готова будет работать и дворником. Хочется в это верить: человек она аккуратный. Так сказать, женщина, удобная в быту.



