«Евроопт» закупил медоборудование для Могилевской больницы на 100 тысяч рублей

Источник материала: ОНТ

Помощь медикам – важная инициатива, которая охватила всю страну. Внес свой вклад и крупнейший ритейлер – торговая сеть «Евроопт». Медицинское оборудование на сумму 100 тысяч рублей было передано в Могилёвскую больницу. Чтобы помощь оказалась максимально эффективной, о том, какое именно оборудование необходимо медицинскому учреждению, компания заранее расспросила у самих медиков.





В результате в отделении реанимации появятся восемь современных реанимационно-хирургических мониторов с принадлежностями и расходными материалами. Все оборудование белорусского производства.

Виктор Клочков, главный врач Могилевской больницы №1: «Оборудование, которое необходимо для реанимационных пациентов после интенсивной терапии, кардиологических пациентов, после высокотехнологических операций. В данный момент у нас такого оборудования нет. А этот комплекс будет позволять наблюдать до 80 пациентов одновременно».

Могилёвская городская больница №1 многопрофильная. Здесь проходят лечение и пациенты с коронавирусной инфекцией.

Виктор Клочков, главный врач Могилевской больницы №1: «Помощь нужна. Действительно, медицинский персонал работает с большим напряжением. Когда мы видим, что не одиноки в помощи пациентам, это придает силы, оптимизма».

Больница отвечает всем необходимым стандартам оказания помощи. За государственный счёт в этом году проведён ремонт двух кардиологических отделений, сейчас ремонтируют ортопедическое, закупается оборудование. Успешное взаимодействие бизнеса и государства вносит свой важный вклад в построение модели, эффективной для интересов всех граждан.

Помощь медицинской сфере – пример социальной ответственности бизнеса и заботы об обществе, соответствие его интересам.

Андрей Зубков, генеральный директор торговой сети «Евроопт»: «Здоровье – это важнейшая ценность. Мы видим, какое внимание уделяется в нашей стране сфере здравоохранения. И мы как крупная компания считаем своим гражданским долгом внести вклад в общее дело. Перед покупкой оборудования мы специально уточнили у представителей больницы, что именно необходимо медицинскому учреждению, чтобы наша помощь оказалась максимально эффективной. И по совету врачей приобрели реанимационно-хирургические мониторы, которые помогут сохранить жизни и здоровье людей!»

«Евроопт» – один из самых узнаваемых брендов страны. Покупатели ценят эту торговую сеть и за широкий ассортимент, и за приемлемые цены, и за готовность работать во всех уголках страны, в том числе и на селе. Эта работа – не ради благодарных слов. Но услышать от самих медиков, что переданное оборудование очень важно для сохранения здоровья людей, – лучшая награда для компании «Евроопт»!





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