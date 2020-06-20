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«Евроопт» закупил медоборудование для Могилевской больницы на 100 тысяч рублей
20.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Помощь медикам – важная инициатива, которая охватила всю страну. Внес свой вклад и крупнейший ритейлер – торговая сеть «Евроопт». Медицинское оборудование на сумму 100 тысяч рублей было передано в Могилёвскую больницу. Чтобы помощь оказалась максимально эффективной, о том, какое именно оборудование необходимо медицинскому учреждению, компания заранее расспросила у самих медиков.
В результате в отделении реанимации появятся восемь современных реанимационно-хирургических мониторов с принадлежностями и расходными материалами. Все оборудование белорусского производства.
Могилёвская городская больница №1 многопрофильная. Здесь проходят лечение и пациенты с коронавирусной инфекцией.
Больница отвечает всем необходимым стандартам оказания помощи. За государственный счёт в этом году проведён ремонт двух кардиологических отделений, сейчас ремонтируют ортопедическое, закупается оборудование. Успешное взаимодействие бизнеса и государства вносит свой важный вклад в построение модели, эффективной для интересов всех граждан.
Помощь медицинской сфере – пример социальной ответственности бизнеса и заботы об обществе, соответствие его интересам.
«Евроопт» – один из самых узнаваемых брендов страны. Покупатели ценят эту торговую сеть и за широкий ассортимент, и за приемлемые цены, и за готовность работать во всех уголках страны, в том числе и на селе. Эта работа – не ради благодарных слов. Но услышать от самих медиков, что переданное оборудование очень важно для сохранения здоровья людей, – лучшая награда для компании «Евроопт»!
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Помощь медикам – важная инициатива, которая охватила всю страну. Внес свой вклад и крупнейший ритейлер – торговая сеть «Евроопт». Медицинское оборудование на...
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