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“Выше Газпрома в России только Путин”. Кремль заметно присутствует на президентских выборах в Беларуси

20.06.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

“Веселое” настроение Макея и Лаврова диктовалось сверхнапряженным, а то и очень нервным состоянием двусторонних отношений, оказавшихся на грани срыва.

“Выше Газпрома в России только Путин”. Кремль заметно присутствует на президентских выборах в Беларуси
Сергей Лавров и Владимир Макей, mfa.gov.by
19 июня состоялся визит в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Перед встречей с российским министром Александр Лукашенко поговорил по телефону Путиным, обсудив коронавирус, парад и экономику.

О чем свидетельствует такая плотность контактов с руководством России буквально в течение одного дня?

Об этом Беларуская праўда побеседовала с политическим обозревателем Романом Яковлевским.

- 19 июня Минск посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. С какой миссией прибыл глава российского МИД?

- По официальной информации, во время этого визита Лаврова оба государства договорились о взаимном признании виз. Соглашение подписали министры иностранных дел. Это позволит гражданам третьих стран с визой одного из государств беспрепятственно пересекать российско-беларускую границу и находиться на территории другого. При этом Россия и Беларусь могут отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания. Соглашение планировалось подписать еще в конце позапрошлого года, но это не удалось сделать из-за того, что Минск не успел завершить необходимые внутригосударственные процедуры. Теперь вроде как вопрос решен.

- Стал ли конфликт вокруг Белгазпромбанка предметом сегодняшних переговоров?

- Хотя на эту тему стороны публично вели себя сдержанно и скромно, но то, что Лавров в Минске обсуждал этот конфликт, сомнений не вызывает. Можно также уверенно сказать, что особенно после публичных заявлений главы КГК, сделанных накануне, что за Виктором Бабарико стоят «кукловоды из „Газпрома“, а, может быть, и выше». Общеизвестно, что сегодня в России выше может быть только Путин.

- До встречи с российским посланцем беларуский руководитель поговорил по телефону с Путиным. Обсуждались три темы, если верить официальному сообщению: коронавирус, парад и экономические контакты. Зачем повторный разговор, если в Минске находится посланец Путина?

- Не исключаю, что данный телефонный разговор мог возникнуть неожиданно по ходу беседы с Лавровым. Если так, то, скорее всего, у собеседников было «веселое» настроение накануне личной встречи на военном параде в Москве. И такое настроение диктовалось сверхнапряженным, а то и очень нервным состоянием двусторонних отношений, оказавшихся на грани срыва.

- Заметно ли вмешательство Кремля в президентскую кампанию в Беларуси, как пытается представить ситуацию официальный Минск? 

- Я бы назвал это не вмешательством, а заметным присутствием, которое очень напрягает Минск. Но нельзя и вообще исключать желание властей разыграть «кремлевскую карту» для Запада с целью найти его сочувствие. А то и финансовую помощь для своего политического долголетия.

- Лукашенко принял решение 24 июня лететь в Москву на парад. И не сам, а вместе с тремя сыновьями будет присутствовать на трибунах. Стало ли это решение неожиданностью?

- Судя по реакции многих людей, его решения неожиданными для кого- то уже не являются. А на присутствие Лукашенко с наследниками на трибуне может быть и вызовет любопытство у московских зрителей. Не более.
 
Теги: Минск
 
 
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“Веселое” настроение Макея и Лаврова диктовалось сверхнапряженным, а то и очень нервным состоянием двусторонних отношений, оказавшихся на грани срыва.
 
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