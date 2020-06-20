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36 749 пациентов выздоровели. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 20 июня
20.06.2020 17:25 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент в стране проведено свыше 842 тестов на COVID-19.
За весь период распространения вируса на территории страны умерли 343 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе...
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