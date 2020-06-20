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36 749 пациентов выздоровели. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 20 июня

20.06.2020 17:25 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выздоровели и выписаны 36 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего он был поставлен 57 936 раз.

36 749 пациентов выздоровели. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 20 июня

На данный момент в стране проведено свыше 842 тестов на COVID-19.

За весь период распространения вируса на территории страны умерли 343 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе...
 
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