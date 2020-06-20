В главном военном госпитале Беларуси установили новый компьютерный томограф

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В канун Дня медицинских работников в главном военном госпитале страны установили рентгеновский компьютерный спиральный томограф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Он необходим прежде всего для диагностики пациентов с огнестрельными ранами и коронавирусной инфекцией. Современное японское оборудование позволяет также выполнять исследования головного мозга, органов грудной клетки, сердечно-сосудистой системы, визуализацию повреждений при травмах.





Алексей Чибирев, начальник отдела лучевой диагностики и лучевой терапии 432-го Главного военного клинического медицинского центра:

Данная аппаратура позволит устанавливать диагнозы у самых тяжелых, самых сложных больных. Своевременная диагностика повлияет на качество лечения пациентов.





Вместе с томографом закуплено современное вспомогательное оборудование. Все это делает современную диагностику более доступной, поможет раннему выявлению заболеваний и повысит качество лечения.