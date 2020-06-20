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Египет готов принять туристов

20.06.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Египте завершена инспекция региональных аэропортов, которые будут принимать зарубежные чартеры. Все воздушные гавани признаны готовыми к восстановлению турпотока в полном объеме. К открытию готовы также магазины и рестораны, рассчитанные на пассажиров. Полностью открыть курорты для иностранцев  власти намерены с 1 июля. Отметим, 12 % египетского ВВП  формируется именно за счет туризма. 

В Венгрии  сняли ограничения, связанные с доступом зрителей на спортивные мероприятия

Первый футбольный матч  собрал 5 тысяч болельщиков. Сегодня состоится очередной поединок. Продано уже 20 тысяч билетов. Венгрия близка к полной победе над коронавирусом. За минувшие сутки COVID диагностирован только у пяти человек.

 
 
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В Египте завершена инспекция региональных аэропортов, которые будут принимать зарубежные чартеры. Все воздушные гавани признаны готовыми к восстановлению...
 
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