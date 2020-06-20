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«Двое из Дворца»: Каллаур о деле «Белгазпромбанка»; Лавров – когда откроют границу? Лукашенко - фашизм белорусы не пропустят
20.06.2020 20:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
О том, что такое «хорошо», и как сделать так, чтобы не было «плохо», на неделе в Беларуси говорили на самом высоком уровне. И не раз. География – с Запада на Восток, да и в центре приходилось решать немало злободневных вопросов. Но куда ни глянь – всё время фактически на передовой. И сегодня у Президента рабочий день.
Командировка – это всегда небольшое приключение. Примерно, как в известном стихотворении, «дама сдавала в багаж…» Хорошо ещё, что за время пути мы не смогли подрасти!
Курс на Гродно – где у Президента большая программа. Во вторник утром к зданию исполкома подтягивается областной актив, параллельно готовятся и на «Гродно-Азоте». Лёту сюда 1 час 10-1 час 15. Так что в тот день никто особо не торопился. Пока не раздался звонок…
Вопросом для гродненского мэра станет поиск политической карты мира – Президент попросил. Видимо, в планах урок политической географии – не иначе.
Ветер разгонит всю пыль с площадки, которую накануне так старательно убирали – губернатор даже расстроится. Но за кадром, а так виду не подаст.
И ведь не поспоришь! По многим показателям Гродненская область впереди страны всей. Не то, чтобы у Президента были любимчики, но столько лестных слов, как в тот день, мы и, правда, давно не слышали.
Президентский кортеж промчится по городу, жизнь в котором словно замедлится, но всего на несколько минут. И пока на первом этаже исполкома Александру Лукашенко будут докладывать «мол, выполнили всё, как и обещали», на пятом что-то явно пойдёт не так.
Словом, ещё ничего не началось, а обстановка уже накалилась. Ну что делать, если сеть не выдерживает напряжения? Зато карта мира к тому моменту на месте! В общем, минуты идут, нервные клетки сгорают, но чудо всё-таки случится.
Актив рассядется, Президент переоденется – и можно начинать. Правда, Александр Лукашенко слегка огорошит…
То есть Президент не отчёты приехал слушать, а чтобы самому отчитаться! Выяснится, что перед гродненцами и в самом деле есть должок…
Говорить о политике хочешь-не хочешь, а придётся. Гродненская область – место, где возводят АЭС. Обстановка вокруг наэлектризована. О нашей безопасности беспокоятся «доброжелатели» в Вильнюсе, Варшаве и не только. Интересно, а о безопасности ещё трёх десятков стран, где есть свои атомные электростанции, тоже так сильно пекутся?
Всех неравнодушных (в кавычках) Президент предупреждает… А всех, кому и в самом деле небезразлично, успокаивает – прорвёмся. Мол, выборы пройдут – шумиха утихнет. Кстати, об избирательной кампании Александра Лукашенко спросят на «Гродно-Азоте». Люди там подготовленные: даже на встречу с Президентом захватят противогазы, а чтобы лучше было видно – поставят скамейки. Так вот о выборах – переживают, как бы не помешали они… уборочной.
Предостережение, понятное и без лишних слов. К слову, гродненцам удастся пообщаться с Президентом на расстоянии вытянутой руки. Правда, о чём именно просят – сам Александр Лукашенко попросил не распространяться. Если есть врачебная тайна, значит, почему бы не быть и президентской? Рабочие разъедутся по своим делам, Президент по своим. Тут уж, как говорится, до новых встреч!
Вообще, самую народную тему во Дворце обсудят в четверг. Помните, как полгода назад после слов Президента все ахнули: да у нас вся страна в штрафах! Так вот: шесть месяцев команда под руководством свежеиспечённого замглавы Администрации делала так, чтобы мы уже, наконец, перестали бояться своих же законов.
Пока чиновники рассаживаются – а состав, конечно, мощный – быстро расскажем о самом важном. Суть в том, чтобы закон позволял не только карать, но и предупреждать. Из 7,5 сотен правонарушений только 50 отнесут к грубым – здесь сразу жёсткие меры. В остальном можно отделаться лёгким испугом в виде предупреждения. Но только на первый раз. И кстати о штрафах! Если денег на оплату нет – штраф можно будет… отработать!
Конечно, кодекс об административных правонарушениях и процессуально-исполнительный не живут сами по себе. Придётся поработать и над подзаконными актами. Но с нового года всё должно работать как часы.
Вслед за административным намерены пересмотреть и кодекс уголовный. Так что, похоже, свой первый экзамен Ольга Чуприс сдала на «отлично».
А вот совещание на следующий день предполагалось совсем небольшим – почти камерным – всего-то пятеро участников. Правда, минут за 20 до того, как всё началось, пришлось спешно вызывать правительство.
По виду отдельных приглашённых понимаем: никто не в курсе, зачем вызвали. Тут и вправду лучше крепче держаться за портфель. Некоторые буквально вбегают во Дворец… не опоздать бы.
В итоге состав увеличится до 17 человек. Завидев главу Нацбанка, не могли не спросить, о чём страна говорит уже несколько дней…
Понятно, что говорить о ЧП внутри банковской системы – закрытой по сути – Каллауру неприятно. Но Президент скажет прямо – недоглядели. Но это ладно: спасли страну от чего-то большего.
О будущем страны Президент эмоционально, об инструментарии отдельных кандидатов сурово, мол, катаются на предвыборной карусели те, кому может вскружить голову. Но понимают ли люди, отдающие подписи, под чем подписываются?
Президент уверен: не за политические лозунги надо хвататься, а за экономику. И намекает: не одному правительству расхлёбывать последствия пандемии. Нацбанку тоже придётся подсуетиться. И раз в банках принято говорить, что деньги должны работать, так почему бы им не поработать на страну?
Мер немало – хватило на три часа. Журналисты даже заволновались: а как же российский министр? Кстати, за самолётом главы МИДа России в аэропорту наблюдали споттеры. Совещание закончится буквально за пять минут до приезда Лаврова во Дворец.
Утром прилетел из Белграда, в обед уже в Минске, да ещё и шутит! Сергей Лавров приехал из России первым с начала пандемии. С коллегой Макеем они не виделись давно. Лаврову дадут буквально пару минут перевести дух. Тайминг в среде дипломатов – святое. Интервью местами будет напоминать спринт.
Любопытно, что Лавров уже в курсе телефонного разговора Лукашенко и Путина, состоявшегося буквально час-полтора назад. Тогда мы знали официально: белорусский Президент точно едет в Москву на парад. Но от ответа на вопрос – а готовится ли двусторонняя встреча лидеров – Лавров уйдёт.
Вообще, российский министр приехал подписывать долгожданное соглашение о взаимном признании виз. Сам этот факт в купе с телефонными переговорами скажет больше, чем фантазия конспирологов.
Союзное государство – оно такое: то жара, то грозы. Кстати, в Минске Лавров ответит и на критику – дескать, с подписанием визового соглашения затянули. Долго? Смотрите не на сроки, а на результат. Дипломат на то и дипломат.
Но что объединяет едва ли не сильнее настоящего, так это общее прошлое. И пока Россия готовится к победному параду, Беларусь отматывает память словно плёнку. Сегодня в Борках так сразу и не подумаешь, что годовщина скорбная. Хотя… как посмотреть? Открытие мемориала – это же праздник для тех, кто причастен.
Просить о помощи местных не пришлось. В большой некогда деревне сейчас 40 подворий, и в каждом – личная история.
Ей было всего пять, когда война загнала их с мамой в лес. Не нашли. А вот 2000 жителей Борок и шести окрестных деревень июнь 42-го не пережили. Для понимания масштабов: в Хатыни погибли 149 человек. Здешние деревни и восстановить было некому, но память о расстрелянных и заживо сгоревших 15 тыс. жителей Могилёвской области хранят.
Стремление к миру у белорусов наследственное что ли. С одной лишь разницей: то, о чём мечтали предки, сегодня – реальность.
О насущном с глазу на глаз, беседа Президента с ветеранами и местными жителями вышла во многом личной. Впрочем, кое-что важное мы всё же покажем.
А вообще, главные герои дня, пусть и скромно наблюдают за кадром, без наград не останутся. Мемориал с фрагментами обгоревших стен, как молчаливое напоминание, создан ведь их талантом. В Беларуси это ценят. А память чтут. Ведь это то, что нас объединяет – и неважно это западный Гродно или восточный Могилёв.
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«Двое из Дворца»: Каллаур о деле «Белгазпромбанка»; Лавров – когда откроют границу? Лукашенко - фашизм белорусы не пропустят
О том, что такое «хорошо», и как сделать так, чтобы не было «плохо», на неделе в Беларуси говорили на самом высоком уровне. И не раз. География – с Запада на Восток, да...
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