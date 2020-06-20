«Двое из Дворца»: Каллаур о деле «Белгазпромбанка»; Лавров – когда откроют границу? Лукашенко - фашизм белорусы не пропустят

Источник материала: ОНТ

О том, что такое «хорошо», и как сделать так, чтобы не было «плохо», на неделе в Беларуси говорили на самом высоком уровне. И не раз. География – с Запада на Восток, да и в центре приходилось решать немало злободневных вопросов. Но куда ни глянь – всё время фактически на передовой. И сегодня у Президента рабочий день.

Командировка – это всегда небольшое приключение. Примерно, как в известном стихотворении, «дама сдавала в багаж…» Хорошо ещё, что за время пути мы не смогли подрасти!

Курс на Гродно – где у Президента большая программа. Во вторник утром к зданию исполкома подтягивается областной актив, параллельно готовятся и на «Гродно-Азоте». Лёту сюда 1 час 10-1 час 15. Так что в тот день никто особо не торопился. Пока не раздался звонок…

Вопросом для гродненского мэра станет поиск политической карты мира – Президент попросил. Видимо, в планах урок политической географии – не иначе.

Ветер разгонит всю пыль с площадки, которую накануне так старательно убирали – губернатор даже расстроится. Но за кадром, а так виду не подаст.

- Чем вертолёт ближе, волнение усиливается? Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома: - Конечно, приезд Главы государства – всегда очень волнительное и ответственное мероприятие. - Было время подготовиться? Сколько вам дали? - Очень мало. Несколько дней. Но мы всегда готовы.

И ведь не поспоришь! По многим показателям Гродненская область впереди страны всей. Не то, чтобы у Президента были любимчики, но столько лестных слов, как в тот день, мы и, правда, давно не слышали.

Президентский кортеж промчится по городу, жизнь в котором словно замедлится, но всего на несколько минут. И пока на первом этаже исполкома Александру Лукашенко будут докладывать «мол, выполнили всё, как и обещали», на пятом что-то явно пойдёт не так.

«Розетка отрубилась. Так все – все розетки отрубились!»

Словом, ещё ничего не началось, а обстановка уже накалилась. Ну что делать, если сеть не выдерживает напряжения? Зато карта мира к тому моменту на месте! В общем, минуты идут, нервные клетки сгорают, но чудо всё-таки случится.

Актив рассядется, Президент переоденется – и можно начинать. Правда, Александр Лукашенко слегка огорошит…

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У нас не предвыборное совещание. Просто ситуация складывается таким образом, что требует пояснений».

То есть Президент не отчёты приехал слушать, а чтобы самому отчитаться! Выяснится, что перед гродненцами и в самом деле есть должок…

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В далёкие 90-е годы – мало кто помнит – я начинал свою предвыборную программу именно с Гродненской области. Потому что тогда у меня были сильные соперники, националистически настроенные, пользующиеся определённой поддержкой здесь».

Говорить о политике хочешь-не хочешь, а придётся. Гродненская область – место, где возводят АЭС. Обстановка вокруг наэлектризована. О нашей безопасности беспокоятся «доброжелатели» в Вильнюсе, Варшаве и не только. Интересно, а о безопасности ещё трёх десятков стран, где есть свои атомные электростанции, тоже так сильно пекутся?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нас атакуют, потому что мы будем конкуренты. Для меня вопрос безопасности важнее, чем для Польши и Литвы. Волков бояться в лес не ходить. (…) Предлагают закрыть – это игра на чувствах людей, чтобы покрасоваться на площади. Этого не будет».

Всех неравнодушных (в кавычках) Президент предупреждает… А всех, кому и в самом деле небезразлично, успокаивает – прорвёмся. Мол, выборы пройдут – шумиха утихнет. Кстати, об избирательной кампании Александра Лукашенко спросят на «Гродно-Азоте». Люди там подготовленные: даже на встречу с Президентом захватят противогазы, а чтобы лучше было видно – поставят скамейки. Так вот о выборах – переживают, как бы не помешали они… уборочной.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ты за живое прям берёшь. (…) Выборы, не выборы: главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчинённых, - это уборка. Пандемия, выборы (это политическая пандемия) - они закончатся, а кушать нам всегда хочется. Вы не волнуйтесь, проведём – что у нас первые выборы! Главное, чтобы мы страну не потеряли!»

Предостережение, понятное и без лишних слов. К слову, гродненцам удастся пообщаться с Президентом на расстоянии вытянутой руки. Правда, о чём именно просят – сам Александр Лукашенко попросил не распространяться. Если есть врачебная тайна, значит, почему бы не быть и президентской? Рабочие разъедутся по своим делам, Президент по своим. Тут уж, как говорится, до новых встреч!

Вообще, самую народную тему во Дворце обсудят в четверг. Помните, как полгода назад после слов Президента все ахнули: да у нас вся страна в штрафах! Так вот: шесть месяцев команда под руководством свежеиспечённого замглавы Администрации делала так, чтобы мы уже, наконец, перестали бояться своих же законов.

- Многие говорили о чрезмерной репрессивности нашего законодательства. Удалось это побороть? Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента: - Конечно, удалось – Президент ставил такую задачу. Я думаю, что мы с ней справились. - Как вам кажется, есть у наших людей ощущение, что можно где-то и случайно иногда нарушить законодательство? - Законодательство большинство нарушает случайно, а не специально. Обсуждения показали, что люди доброжелательно отнеслись к кодексу – одному и второму. (…) Главная задача, которую поставил Президент, сделать кодекс приближенным к людям. Соответственно снизить карательный уклон. (…) - Это первая большая и ответственная работа на этом посту. Как женщина женщине – волнуетесь перед докладом? - Конечно, да. Перед докладом Президенту всегда волнуешься. Это очень ответственно, тем более, что работала вся страна, и ты представляешь интересы всех.

Пока чиновники рассаживаются – а состав, конечно, мощный – быстро расскажем о самом важном. Суть в том, чтобы закон позволял не только карать, но и предупреждать. Из 7,5 сотен правонарушений только 50 отнесут к грубым – здесь сразу жёсткие меры. В остальном можно отделаться лёгким испугом в виде предупреждения. Но только на первый раз. И кстати о штрафах! Если денег на оплату нет – штраф можно будет… отработать!

Конечно, кодекс об административных правонарушениях и процессуально-исполнительный не живут сами по себе. Придётся поработать и над подзаконными актами. Но с нового года всё должно работать как часы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нужно убрать лишние бюрократические требования, запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы. (…) Не нужно цепляться к людям по мелочам».

Вслед за административным намерены пересмотреть и кодекс уголовный. Так что, похоже, свой первый экзамен Ольга Чуприс сдала на «отлично».

А вот совещание на следующий день предполагалось совсем небольшим – почти камерным – всего-то пятеро участников. Правда, минут за 20 до того, как всё началось, пришлось спешно вызывать правительство.

По виду отдельных приглашённых понимаем: никто не в курсе, зачем вызвали. Тут и вправду лучше крепче держаться за портфель. Некоторые буквально вбегают во Дворец… не опоздать бы.

В итоге состав увеличится до 17 человек. Завидев главу Нацбанка, не могли не спросить, о чём страна говорит уже несколько дней…

Павел Каллаур, председатель Национального банка: - Никаких комментариев! Я не знаю сути большого совещания. - Это поддержка реального сектора, насколько я понимаю. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, уголовное дело в отношении руководителей «Белгазпромбанка» для вас стало неожиданностью? Или вы знали, что в банке что-то происходит? - Значит, банковская система оказала и будет оказывать действенную поддержку экономике - здесь никаких сомнений, что касается других вопросов, в стране действенная система контроля, которая состоит, как минимум, из пяти институтов. Она очень надлежащим образом организована.

Понятно, что говорить о ЧП внутри банковской системы – закрытой по сути – Каллауру неприятно. Но Президент скажет прямо – недоглядели. Но это ладно: спасли страну от чего-то большего.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам всё-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план – дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси».

О будущем страны Президент эмоционально, об инструментарии отдельных кандидатов сурово, мол, катаются на предвыборной карусели те, кому может вскружить голову. Но понимают ли люди, отдающие подписи, под чем подписываются?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не надо ставить меня перед выбором – если я поведу себя демократично – потеряю страну и буду проклят. (…) Я не позволю развалить страну. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая».

Президент уверен: не за политические лозунги надо хвататься, а за экономику. И намекает: не одному правительству расхлёбывать последствия пандемии. Нацбанку тоже придётся подсуетиться. И раз в банках принято говорить, что деньги должны работать, так почему бы им не поработать на страну?

Мер немало – хватило на три часа. Журналисты даже заволновались: а как же российский министр? Кстати, за самолётом главы МИДа России в аэропорту наблюдали споттеры. Совещание закончится буквально за пять минут до приезда Лаврова во Дворец.

Утром прилетел из Белграда, в обед уже в Минске, да ещё и шутит! Сергей Лавров приехал из России первым с начала пандемии. С коллегой Макеем они не виделись давно. Лаврову дадут буквально пару минут перевести дух. Тайминг в среде дипломатов – святое. Интервью местами будет напоминать спринт.

- Вопрос, который сейчас всех волнует – когда откроется белорусско-российская граница? Сергей Лавров, министр иностранных дел России: - Мы получили предложение от белорусских коллег – они сейчас рассматриваются нашими компетентными ведомствами. - А в чём суть предложения? - В поэтапности открытия границ. Я сейчас не буду вдаваться в детали – это рабочие моменты. - Можем говорить, что в ближайшее время? - Всё будет зависеть от комплекса обстоятельств, которые, прежде всего, конечно, связаны с коронавирусом. Торговые потоки, кстати, никто не останавливал. - Но закрытие границ – это же своеобразный таймаут в переговорном процессе. Может это как-то сказаться на отношениях двух стран? - Ну, если мы нормальные люди, то никак не может сказаться.

Любопытно, что Лавров уже в курсе телефонного разговора Лукашенко и Путина, состоявшегося буквально час-полтора назад. Тогда мы знали официально: белорусский Президент точно едет в Москву на парад. Но от ответа на вопрос – а готовится ли двусторонняя встреча лидеров – Лавров уйдёт.

Вообще, российский министр приехал подписывать долгожданное соглашение о взаимном признании виз. Сам этот факт в купе с телефонными переговорами скажет больше, чем фантазия конспирологов.

Союзное государство – оно такое: то жара, то грозы. Кстати, в Минске Лавров ответит и на критику – дескать, с подписанием визового соглашения затянули. Долго? Смотрите не на сроки, а на результат. Дипломат на то и дипломат.

Но что объединяет едва ли не сильнее настоящего, так это общее прошлое. И пока Россия готовится к победному параду, Беларусь отматывает память словно плёнку. Сегодня в Борках так сразу и не подумаешь, что годовщина скорбная. Хотя… как посмотреть? Открытие мемориала – это же праздник для тех, кто причастен.

Просить о помощи местных не пришлось. В большой некогда деревне сейчас 40 подворий, и в каждом – личная история.

Ей было всего пять, когда война загнала их с мамой в лес. Не нашли. А вот 2000 жителей Борок и шести окрестных деревень июнь 42-го не пережили. Для понимания масштабов: в Хатыни погибли 149 человек. Здешние деревни и восстановить было некому, но память о расстрелянных и заживо сгоревших 15 тыс. жителей Могилёвской области хранят.

Стремление к миру у белорусов наследственное что ли. С одной лишь разницей: то, о чём мечтали предки, сегодня – реальность.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Но я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать этот тихий и спокойный дом, нам снова придется (пусть мирным путем на сегодняшний день) отстаивать этот мир и покой. Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну, изувечить память и все то, что сделал наш белорусский народ. Оценивая мои действия и поступки в этот очень опасный момент для суверенитета и независимости страны, хочу, чтобы вы понимали меня. Что предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено».

О насущном с глазу на глаз, беседа Президента с ветеранами и местными жителями вышла во многом личной. Впрочем, кое-что важное мы всё же покажем.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь».

А вообще, главные герои дня, пусть и скромно наблюдают за кадром, без наград не останутся. Мемориал с фрагментами обгоревших стен, как молчаливое напоминание, создан ведь их талантом. В Беларуси это ценят. А память чтут. Ведь это то, что нас объединяет – и неважно это западный Гродно или восточный Могилёв.

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