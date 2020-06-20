|
Цифра недели: во сколько 70-летнему американцу обошлось лечение от коронавируса?
20.06.2020 21:36 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Все мы, конечно, внимательно следим за статистикой в последнее время. Пандемия подогрела интерес. Но на звание цифры недели в этот раз претендует не количество новых случаев или излечившихся.
$1100000. Во столько 70-летнему американцу обошлось лечение от коронавируса. Счёт на 180 страниц ему выставила клиника.
Пожилой человек провёл 62 дня в отделении интенсивной терапии (пишет Time), несколько недель был в искусственной коме. Его спасли, но вот на старости лет достопочтенный гражданин стал беднее на миллион 100 тысяч. Получив такой счёт, ведь и сердце может прихватить. Сам выживший говорит, что несколько раз перечитал бумаги, чтобы осознать величину суммы.
Хорошая новость в этой истории – большую часть счёта покроет страховка, американцу повезло. А плохая в том, что страховая компания до конца года прекратит страховать пациентов с COVID-19.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все мы, конечно, внимательно следим за статистикой в последнее время. Пандемия подогрела интерес. Но на звание цифры недели в этот раз претендует не количество...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)