Цифра недели: во сколько 70-летнему американцу обошлось лечение от коронавируса?

Источник материала: ОНТ

Все мы, конечно, внимательно следим за статистикой в последнее время. Пандемия подогрела интерес. Но на звание цифры недели в этот раз претендует не количество новых случаев или излечившихся.

$1100000. Во столько 70-летнему американцу обошлось лечение от коронавируса. Счёт на 180 страниц ему выставила клиника.

Пожилой человек провёл 62 дня в отделении интенсивной терапии (пишет Time), несколько недель был в искусственной коме. Его спасли, но вот на старости лет достопочтенный гражданин стал беднее на миллион 100 тысяч. Получив такой счёт, ведь и сердце может прихватить. Сам выживший говорит, что несколько раз перечитал бумаги, чтобы осознать величину суммы.

Хорошая новость в этой истории – большую часть счёта покроет страховка, американцу повезло. А плохая в том, что страховая компания до конца года прекратит страховать пациентов с COVID-19.

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