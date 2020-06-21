ВОЗ заявила о тотальной опасности. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 21 июня

К утру 21 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,74 миллиона. Скончались – 461,8 тысячи человек, излечились – 4,3 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 2,25 миллиона;
Бразилия: 1,03 миллиона;
Россия: 576,2 тысячи;
Индия: 395 тысяч.
Британия: 304,6 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 119,5 тысячи;
Бразилия: 49 тысяч;
Британия: 42,7 тысячи;
Италия: 34,6 тысячи;
Франция: 29,6 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Заявление ВОЗ
ВОЗ передала, что пандемия ускоряется. «Мир находится в новой и опасной фазе. Многим людям надоело быть дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще распространяется быстро, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы», – сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, никто не в безопасности.
Главное по обстановке в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 57 936 случаев коронавируса. Поправились 36 749 человек, умерли – 343.
В Бобруйске ввели обязательный масочный режим – похоже, в связи с ухудшением ситуации с эпидемией. Теперь местные жители должны посещать общественные места в масках. Речь идет о таких организациях и объектах, где сложно избежать социального дистанцирования, – магазины, кафе, банки, общественный транспорт, отделения почты и так далее.
Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что доволен теми мерами, которые предприняла Беларусь в борьбе с коронавирусом. Ведь это «сохранило страну», иначе она перестала бы существовать. «Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль, – сказал президент. – Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось».
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