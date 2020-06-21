ВОЗ заявила о тотальной опасности. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 21 июня

Источник материала: KYKY

К утру 21 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 8,74 миллиона. Скончались – 461,8 тысячи человек, излечились – 4,3 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 2,25 миллиона;

Бразилия: 1,03 миллиона;

Россия: 576,2 тысячи;

Индия: 395 тысяч.

Британия: 304,6 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 119,5 тысячи;

Бразилия: 49 тысяч;

Британия: 42,7 тысячи;

Италия: 34,6 тысячи;

Франция: 29,6 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Заявление ВОЗ

ВОЗ передала , что пандемия ускоряется. «Мир находится в новой и опасной фазе. Многим людям надоело быть дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще распространяется быстро, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы», – сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, никто не в безопасности.

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 57 936 случаев коронавируса. Поправились 36 749 человек, умерли – 343.

сводке Минздрава, в Беларуси уже 57 936 случаев коронавируса. Поправились 36 749 человек, умерли – 343. В Бобруйске ввели обязательный масочный режим – похоже, в связи с ухудшением ситуации с эпидемией. Теперь местные жители должны посещать общественные места в масках. Речь идет о таких организациях и объектах, где сложно избежать социального дистанцирования, – магазины, кафе, банки, общественный транспорт, отделения почты и так далее.

обязательный масочный режим – похоже, в связи с ухудшением ситуации с эпидемией. Теперь местные жители должны посещать общественные места в масках. Речь идет о таких организациях и объектах, где сложно избежать социального дистанцирования, – магазины, кафе, банки, общественный транспорт, отделения почты и так далее. Александр Лукашенко в очередной раз заявил , что доволен теми мерами, которые предприняла Беларусь в борьбе с коронавирусом. Ведь это «сохранило страну», иначе она перестала бы существовать. «Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль, – сказал президент. – Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось».

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест . Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.