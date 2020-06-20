ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Испанские экологи изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса

20.06.2020 23:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Испании. Живет ли коронавирус в воде? Ответом на этот вопрос озадачились испанские экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские экологи изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса

Власти страны поручили провести анализ сточных вод, а также зоны для купания на наличие коронавируса. Причем выбраны были места с наибольшим числом потенциальных пользователей. Кроме того, будут взяты пробы на участках рек, озер и водохранилищ, которые могут быть использованы для купания.

Испанские экологи изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса

Если следов вируса не будет выявлено, то это послужит весомым аргументом для привлечения туристов в страну на время пляжного сезона.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Испании. Живет ли коронавирус в воде? Ответом на этот вопрос озадачились испанские экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси обнаружена редкая модель велосипеда ранее неизвестного производителя из Волковыска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика