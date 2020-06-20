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Испанские экологи изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса
20.06.2020 23:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Живет ли коронавирус в воде? Ответом на этот вопрос озадачились испанские экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти страны поручили провести анализ сточных вод, а также зоны для купания на наличие коронавируса. Причем выбраны были места с наибольшим числом потенциальных пользователей. Кроме того, будут взяты пробы на участках рек, озер и водохранилищ, которые могут быть использованы для купания.
Если следов вируса не будет выявлено, то это послужит весомым аргументом для привлечения туристов в страну на время пляжного сезона.
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Новости Испании. Живет ли коронавирус в воде? Ответом на этот вопрос озадачились испанские экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны...
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