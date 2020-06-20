В Беларуси обнаружена редкая модель велосипеда ранее неизвестного производителя из Волковыска

Источник материала: Новости Волковыска

Минчанин Андрей Комоско явил миру модель почти 100-летнего велосипеда ранее неизвестного производителя из Волковыска. Спустя сутки после завершения реставрации велосипед занял 1-е место на международной онлайн-выставке, пишет АиФ.

Собирательством дипломированный переводчик, экскурсовод, историк и краевед Андрею Комоско занимается с детских лет. Основное направление – произведенные на территории Беларуси велосипеды, велознаки, велонакладки, документы и фотографии этой направленности. Фактически им собрана самая большая коллекция первых велосипедов. Самые раритетные – гродненской фабрики NSG (Nochum Starowolski Grodno) Старовольских периода 30-40-х годов прошлого века. До 1939 года с её конвейера сошло 12 моделей. Еще 5 были произведены на соседней фабрике «Davlin» Гершона и Лейба Линников.





Колеса судьбы

Приобрести уцелевший старинный велосипед сегодня фактически нереально. Прошло слишком много времени. К тому же в Беларуси до сих пор наблюдается массовая сдача металлолома. Поэтому Комоско собирает их по частицам, разыскивая комплектующие от аналогичных моделей той эпохи. Всю механическую работу выполняет сам. Использует современные технологии и соблюдает принципы реставрации. Специалистов подключает лишь на отдельных этапах и только для определенных незначительных операций.

Первым воскрешенным им ретровелосипедом стал «Niemen» - один из «первенцев» Старовольских. Он отыскал то, что от него осталось в Глубокском районе, и спустя несколько месяцев поставил на ноги, то бишь на колеса. Всего же за пять лет трудов Андрей отыскал, приобрел и собрал дамскую «Wilja» 1936 года выпуска, «Alfa» 1935 г. и «Splendid» 1937 г. Более поздние минские и иные модели – не в счет.





Все экспонаты собранной им коллекции, включая двух-, трехколёсные детские велосипеды, атрибутику, можно увидеть на проходящих в разных городах Беларуси выставках.

Неизвестная артель

Осенью прошлого года на одной из торговых интернет-площадок Андрей Комоско увидел выставленный на продажу велосипед. Точнее, то, что от него осталось – раму, педальный узел, звонок и болотник. Однако, разглядев на сохранившейся штампованной накладке рамы аббревиатуру SLW и надпись «SZ LIS, WOLKOWYSK, SMIGLEGO RYOZA, 61», коллекционер не торгуясь заплатил продавцу запрошенную сумму, эквивалентную 60 долларам. Он понял, что зреет сенсация, и не ошибся. Удалось заполучить модель отечественного велосипеда, о существовании производства которого вообще ничего не было известно.





Проведя небольшое расследование, в т. ч. топонимическое, Комоско установил, что велоартель принадлежала некоему Шмуэлю Лису и находилась в современном райцентре Волковыске на ул. Смиглого, 61. SLW – торговая марка велосипеда, выпущенного в период с 1936 по 1939 год.

На все реставрационные работы ушло несколько недель, а вот на доукомплектацию - на порядок больше. Датой сдачи работы Андрей определил 14 мая, чтобы на следующий день представить воскрешенного из небытия «скакуна» на международном онлайн-смотре мото- и велореставраторов во Львове. Успешно справившись с задачей, подал заявку в номинации «Старейший и элегантнейший велосипед». Жюри по достоинству оценило его модель и проделанную работу по ее восстановлению, удостоив победы!





Попутно с реставрацией мастер занимался выяснением истории этого велосипеда, но пролить свет не смогли даже маститые знатоки. Той улицы в Волковыске давно нет, и найти место производства невозможно. Но тем ценнее явленный миру экземпляр и напрашивающийся отсюда вывод – в Беларуси было не 5 велозаводов (2 Гродненских, 2 Минских и 1 Молодеченский), а как минимум 6.

Новый вызов

В период изоляции, вызванной пандемией коронавируса, Андрею Комоско удалось отыскать в Польше еще один раритет Гродненского производства середины 30-х годов прошлого века. Это так называемый «Оrbis» упомянутой выше компании «Davlin». После открытия границ он привезет его на родину для реставрации и пополнения своей уникальной коллекции.