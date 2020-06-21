Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Несвижского района, искренне поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения

Несвижского района!

Несвижский районный исполнительный комитет, районный Совет депутатов искренне поздравляют вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Врачи всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу — заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день — это новая непростая задача.

Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных. Сейчас, когда весь мир борется с новой напастью и уровень доверия к людям в белых халатах высок как никогда, жизнь испытывает на прочность ваш моральный дух, профессионализм, заставляя быть мужественными и собранными. Но важнее всего, как результат вашей ежедневной работы — сотни спасенных жизней.

Сегодня все жителя нашего района говорят вам огромное спасибо за душевную щедрость, гуманизм, милосердие, бескорыстие, выдержку и сострадание.

Дорогие медицинские работники! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты! С праздником!

Несвижский районный исполнительный комитет.

Несвижский районный Совет депутатов.





Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Светом любви и добра, уважения и благодарности пронизан этот день.

Медицина — это призвание, требующее от человека особых качеств: безграничной ответственности, высокой компетентности, внимания к деталям и человеку в целом. Ведь от нашей работы зависит самое дорогое, что есть у человека — здоровье! Исцелять больных, возвращать здоровье, быть открытым новым достижениям науки для улучшения качества жизни и здоровья пациентов под силу не каждому. Это под силу только людям милосердным, ответственным и благородным. И к таковым относитесь все вы!

События последних месяцев стали настоящим испытанием для всех медицинских сотрудников, с которым вы справились достойно. Рискуя здоровьем, жертвуя выходными днями, вы дорогие медики, находитесь на передовой борьбы с опасным вирусом. Спасибо вам за преданное служение благородному делу!

Дорогие друзья! Я желаю вам яркой и интересной профессиональной и личной жизни. Пусть каждый профессиональный год пополняет вашу личную копилку приятными воспоминаниями, достигнутыми целями, смелыми планами и идеями по их воплощению. Пусть сердце регулярно наполняется чувством профессионального триумфа и гордости за результаты своего труда. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким! С Днем медицинского работника!

Главный врач Несвижской ЦРБ Виктория Праженик





Уважаемые

работники здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Позвольте высказать вам слова благодарности за преданность своей профессии, требующей полной самоотдачи и высокой ответственности. В медицине не бывает случайных людей. Врачи, медицинские сестры, санитары, фельдшеры, работники скорой помощи ежечасно несут бремя огромной ответственности за здоровье и жизнь каждого человека, который обращается за медицинской помощью. Спасибо вам за то, что в самые трудные минуты на вас можно положиться: вы спасаете жизни, облегчаете боль, даете возможность продолжать активную и эффективную созидательную деятельность.

Врачи, самоотверженно исполняющие свой долг без перерыва на обед и сон, все те, кто сейчас находятся на передовой, спасая человечество от коронавирусной инфекции — это настоящие герои нашего времени. Спасибо вам за высокий профессионализм и чувство долга, с которыми вы выполняете эту трудную работу.

Администрация и профком ОАО «Несвижский завод

медицинских препаратов».