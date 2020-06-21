Ко Дню медицинского работника. Свыше мне дана моя профессия

Источник материала: Ивьевский край

Отделение скорой помощи Ивьевской центральной районной больницы, где его работники первыми сталкиваются с больными коронавирусной инфекцией, экипировано по полной. Комбинезоны, защитные экраны, маски, перчатки, бахилы. К этим средствам индивидуальной защиты, продиктованным временем, медики начинают привыкать.

Непросто целый день находится в таких костюмах, особенно, когда на улице высокая температура, - рассказывает нам о нынешней специфике работы старшая медсестра отделения скорой помощи Марина Садоха. - Но все понимают, что это необходимо. Ответственность очень повысилась. На работе хоть ты и защитном костюме, ты все равно общаешься с людьми. Домой приходишь, обрабатываешь руки и снимаешь одежду. И только тогда - обнимать сыновей. Я думаю, что любому медработнику страшно все равно, что отразится на тебе или на ком-то еще, но мы же выбрали эту профессию, мы обязаны выполнять свои обязанности, потому что если не мы, тогда кто?

Именно Марина Яхьяновна в своем отделении контролирует соблюдение работниками использования средств индивидуальной защиты. На ее плечах много и других вопросов, от которых зависит слаженная работа всего коллектива. А это ни много ни мало 50 человек в ивьевском отделении и 9 - на посту в Юратишках. Обеспечение лекарственными средствами бригад скорой помощи и приемного покоя, исправность медицинского оборудования, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, а еще бумажная работа, без которой никуда. Это лишь небольшой перечень всех обязанностей, которые Марина Садоха каждый день выполняет на протяжении 19 лет. А целый трудовой стаж - на год больше.

После окончания Слонимского медицинского училища ее направили на работу в Трабскую участковую больницу. Там проработала три месяца и была переведена в приемный покой отделения скорой помощи в Ивье медицинской сестрой, а еще через год была назначена старшей. Своим наставником Марина Садоха считает свою предшественницу Галину Эдуардовну Красочка, которая посвятила во все нюансы должности, дала хорошую профессиональную рекомендацию. Ее мудрых советов она придерживается и в настоящее время и благодарит за такую добрую науку.

Каждый из нас, когда на работе появляются какие-то неувязки и сложности, в сердцах может сказать разное. Мол, надоело, ухожу. Такое случалось и с Мариной Яхьяновной. Но, когда эмоции улягутся, говорит женщина, понимаю, что эти слова ничего не значат.





- Если не медиком, кем бы я могла быть? - задает себе вопрос собеседница и тут же отвечает: "Только медиком, в другой роли себя вообще не представляю. Это мое призвание, данное, видимо, свыше".

Отдушина, опора, поддержка, надежность - эти слова М. Садоха говорит про свою семью - мужа Валерия Станиславовича, сотрудника Ивьевского УЭС, сыновей Алексея и Сергея.

И в этот непростой период, когда жена и мама работает в сложных эпидемиологических условиях, ее любимые мужчины готовы поддержать и добрым словом, обнадеживающим взглядом, и освобождением от домашних дел.

- Мы всегда и всюду вместе, - не скрывая гордости, рассказывает Марина. - И отдыхаем, и работаем. Так уж у нас заведено - друг без друга никуда.

Подчеркивает, что сегодня у нее есть все, о чем может мечтать любая женщина. И никакие внешние обстоятельства не могут помешать делать свою любимую работу, а уютными семейными вечерами готовить вкусный пирог и угощать своих самых дорогих в жизни людей.

И. БУТУРЛЯ.