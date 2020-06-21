Сегодня профессиональный праздник отмечают медицинские работники

Источник материала: Полесская правда

«У нас есть всё необходимое». С этих слов начала наш разговор заведующая Лемешевичской участковой больницей, врач общей практики Инна Сергеевна Сидорчук, отметив, что жители, которые обращаются сюда за лечением, довольны уровнем медицинской помощи.

Об этом говорит и большое количество благодарностей в адрес коллектива больницы, которые пациенты направляют и на адрес Министерства здравоохранения Республики Беларусь, и Пинской центральной поликлиники, и которые неоднократно публиковала наша газета. Об уровне оказываемой медицинской помощи говорит еще и тот факт, что по итогам работы за 2019 год коллектив больницы занесен на Доску почета Пинского района, а заведующая – на Доску почета Пинской центральной поликлиники.

В состав Лемешевичской участковой больницы входят амбулатория врача общей практики, терапевтическое отделение на 10 коек, отделение сестринского ухода на 35 коек, а также четыре ФАПа: в деревнях Гольцы, Боричевичи, Каллауровичи, Тырвовичи. Амбулатория обслуживает население 23 деревень Каллауровичского, Боричевичского и Лопатинского сельсоветов.

В амбулатории есть акушерский кабинет, прием ведет также врач-стоматолог, причем как взрослых, так и детей, есть лаборатория, где можно проводить большой объем исследований. Правда, ввиду временного отсутствия сотрудника анализы пока делаются в центральной поликлинике. Но с ноября работник приступит к своим обязанностям, и все исследования будут проводиться на месте.

И амбулатория, и отделение сестринского ухода, и терапевтическое отделение, по словам Инны Сергеевны, оснащены всем необходимым. К примеру, в достаточном количестве средства для реабилитационных мероприятий, это коляски, ходунки, функциональные кровати.

– Центральная поликлиника обеспечивает больницу всем необходимым, – рассказывает Инна Сергеевна. – Как говорят, кто стучится, тому открывают. Периодически нам оказывает спонсорскую помощь ОАО «Лопатино» во главе с директором С.Н. Крыльчуком, сель-исполком. Одним словом, условия для работы очень комфортные. Я здесь работаю уже 7-й год, пришла сюда молодым специалистом.

Для жителей, которые находятся в зоне обслуживания Лемешевичской больницы, созданы комфортные условия для обследования и лечения. Как врач общей практики, Инна Сергеевна дает нуждающимся пациентам направления на исследования любого рода. Если кому-то надо сделать УЗИ, КТ, МРТ, ФГДС, пройти холтеровское мониторирование, центральная поликлиника выдает талоны. Очередность небольшая – примерно в течение двух недель пациент попадает на обследование. А в случае экстренных ситуаций заведующей больницей всегда идут навстречу, и нуждающийся человек попадает на обследование незамедлительно.

Замечу, что в Лемешевичской больнице – один из самых низких показатель вызова «скорой помощи». Здесь четко налажена работа участковой службы: вызовы поступают в амбулаторию, и сотрудники службы, а это врач общей практики, помощник врача и участковая медсестра, едут оказывать помощь человеку.

Что касается диспансеризации населения, то руководство Лемешевичской больницы подходит к этому ответственно.

– Диспансеризацию мы осуществляем на дому, – отмечает Инна Сергеевна. – Пожилому человеку по ряду причин сложно доехать к нам в амбулаторию.

Люди того населенного пункта, куда с утра отправляется больничный транспорт, уже заранее предупреждены о приезде медработников. Туда едет акушерка, помощник врача, медсестра для забора необходимого биоматериала для анализов, с собой везут также кардиограф. И уже на основании полученных результатов обследования врач выезжает к пациентам для принятия дальнейших действий по их лечению.

Заведующая Лемешевичской участковой больницей отмечает, что в зоне их обслуживания снизилась общая смертность населения, и не только трудоспособного возраста. И это не может не радовать.

– Мы делаем упор не столько на профилактику, поскольку население в основном пожилое, средний возраст примерно 60 лет, сколько на регулярный прием необходимых препаратов, – подчеркивает И.С. Сидорчук. – Фельдшеры на местах это все контролируют, разъясняют людям, что и как принимать, корректируют дозы препаратов. Я считаю, это самое главное для возрастных пациентов.

Не может не беспокоить заведующую Лемешевич-ской больницей и сложная эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. К счастью, у них все спокойно. В зоне обслуживания больницы нет ни одного заболевшего человека, ни контактов первого уровня.

– Мы активно проводим профилактику заражения коронавирусом среди населения, объясняем правила поведения, рассказываем, что не надо собираться большими компаниями, лучше посидеть дома, использовать медицинские маски в общественных местах, дезинфицировать руки, – делится Инна Сергеевна. – Да и сами стараемся лучше на дом выехать, чем принимать здесь.

Что касается самой больницы, в том числе амбулатории врача общей практики, отделения сестринского ухода, терапевтического отделения, то они обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, щитками, перчатками, защитными костюмами, дезинфектантами. К слову, в больнице давно введен карантин, посещения запрещены, можно только передавать передачи. Здесь, подчеркнула Инна Сергеевна, берегут своих пациентов, особенно в отделении сестринского ухода, потому что эти люди находятся в группе риска.

Заведующая больницей отмечает, что невозможно организовать работу на достойном уровне без хорошего коллектива, без поддержки единомышленников. Среди них старшая медсестра больницы Наталья Григорьевна Гаврилович, помощник врача Марина Григорьевна Черняковская, завхоз Нина Адамовна Пешко, палатная медсестра отделения сестринского ухода, в прошлом заведующая отделением Светлана Николаевна Ярошевич и другие. В свою очередь сотрудники довольны, что у них молодой инициативный руководитель. А все вместе они создают комфортные условия для лечения пациентов.

Инна УРБАНОВИЧ

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