ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бывший гостренер по легкой атлетике по Брестской области Зубрицкий: «Правитель своими глупыми и брутальными действиями ускоряет процесс к обретению долгожданной свободы»

21.06.2020 09:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший гостренер по легкой атлетике по Брестской области, тренер Брестской областной школы высшего спортивного мастерства Леонид Зубрицкий убежден, что белорусы будут жить по-европейски.

«Еще полгода назад я был убежден, что в Беларуси перемен к лучшему при моей жизни не будет. Думал, что только чудо может помочь избавится от диктатуры. И надо же, этим чудом стал коронавирус, который спровоцировал нынешнюю ситуацию, показал истинное лицо преступного режима, дал надежду на прозрение и обретения чувства собственного достоинства у большинства белорусов.

Цивилизованное поведение людей на акциях протеста, в отличие от незаконно удерживающих власть авантюристов и жуликов, вызывает чувство гордости и уважения за народ. Правитель своими глупыми и брутальными действиями ускоряет процесс к обретению долгожданной свободы. Мы – европейский народ и будем жить по-европейски. Для этого надо набраться еще больше мужества и идти вперед. Кроме нас никто нам не поможет», – написал Зубрицкий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший гостренер по легкой атлетике по Брестской области, тренер Брестской областной школы высшего спортивного мастерства Леонид Зубрицкий убежден, что белорусы...
 
Новости дня
Новости
 
Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика