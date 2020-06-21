Бывший гостренер по легкой атлетике по Брестской области Зубрицкий: «Правитель своими глупыми и брутальными действиями ускоряет процесс к обретению долгожданной свободы»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший гостренер по легкой атлетике по Брестской области, тренер Брестской областной школы высшего спортивного мастерства Леонид Зубрицкий убежден, что белорусы будут жить по-европейски.

«Еще полгода назад я был убежден, что в Беларуси перемен к лучшему при моей жизни не будет. Думал, что только чудо может помочь избавится от диктатуры. И надо же, этим чудом стал коронавирус, который спровоцировал нынешнюю ситуацию, показал истинное лицо преступного режима, дал надежду на прозрение и обретения чувства собственного достоинства у большинства белорусов.

Цивилизованное поведение людей на акциях протеста, в отличие от незаконно удерживающих власть авантюристов и жуликов, вызывает чувство гордости и уважения за народ. Правитель своими глупыми и брутальными действиями ускоряет процесс к обретению долгожданной свободы. Мы – европейский народ и будем жить по-европейски. Для этого надо набраться еще больше мужества и идти вперед. Кроме нас никто нам не поможет», – написал Зубрицкий.