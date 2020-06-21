Белорусские медики в условиях COVID-19 подтвердили свое высокое звание — Владимир Караник

Источник материала: Вороновская газета

Беларусь отмечает День медицинских работников.

Белорусские медики в условиях COVID-19 подтвердили свое высокое звание и продолжают самоотверженно выполнять свой долг. Об этом говорится в поздравлении министра здравоохранения Владимира Караника, которое размещено на сайте ведомства по случаю, сообщает

«Распространение коронавирусной инфекции изменило многое в нашей жизни, нам пришлось перестроить работу всех учреждений, изменить привычные подходы и уклады. Неизменным осталось одно — постоянная готовность медицинских работников системы здравоохранения помогать людям. В это особое время, как и раньше, мы еще раз подтвердили свое высокое звание и продолжаем самоотверженно выполнять свой долг», — подчеркнул Владимир Караник.

Министр выразил благодарность всем без исключения работникам системы здравоохранения за то, что в условиях пандемии они не оставили своих рабочих мест и не прекратили оказывать помощь людям, невзирая на все тяготы и риски для своего здоровья. «С горечью в душе мы должны вспомнить наших коллег, которых мы потеряли за истекший год, выразить искренние слова соболезнования и поддержки их родным и близким. В наших сердцах будет жить память о них», — отметил он.

В поздравлении также говорится, что постоянное внимание со стороны государства и лично Президента позволили отечественной медицине реализовать значимые государственные программы, направленные на совершенствование медицинской помощи, даже в экономически сложные периоды. Причем на достигнутом не остановились: продолжается модернизация и оснащение современным оборудованием больниц и поликлиник, открываются новые медицинские центры, осваиваются высокотехнологичные методы диагностики и лечения, развивается медицинская наука. Благодаря этому и постоянному добросовестному труду медработников удалось обеспечить доступность и качество всех видов медпомощи, включая высокотехнологичную.

«Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и самым трудным, и самым благородным делом. Как показала практика, в медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм — на этих принципах основана ваша профессиональная деятельность. Ежедневно вы делите с людьми их боль, даря при этом надежду и вселяя оптимизм, — обратил внимание Владимир Караник. — Я уверен, что потенциал вашего мастерства не исчерпан и впереди каждого из вас ждут новые успехи и достижения».