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Белорусские медики в условиях COVID-19 подтвердили свое высокое звание — Владимир Караник

21.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские медики в условиях COVID-19 подтвердили свое высокое звание — Владимир Караник

Беларусь отмечает День медицинских работников.

 Белорусские медики в условиях COVID-19 подтвердили свое высокое звание и продолжают самоотверженно выполнять свой долг. Об этом говорится в поздравлении министра здравоохранения Владимира Караника, которое размещено на сайте ведомства по случаю Дня медицинских работников, сообщает БЕЛТА.
 
«Распространение коронавирусной инфекции изменило многое в нашей жизни, нам пришлось перестроить работу всех учреждений, изменить привычные подходы и уклады. Неизменным осталось одно — постоянная готовность медицинских работников системы здравоохранения помогать людям. В это особое время, как и раньше, мы еще раз подтвердили свое высокое звание и продолжаем самоотверженно выполнять свой долг», — подчеркнул Владимир Караник.

Министр выразил благодарность всем без исключения работникам системы здравоохранения за то, что в условиях пандемии они не оставили своих рабочих мест и не прекратили оказывать помощь людям, невзирая на все тяготы и риски для своего здоровья. «С горечью в душе мы должны вспомнить наших коллег, которых мы потеряли за истекший год, выразить искренние слова соболезнования и поддержки их родным и близким. В наших сердцах будет жить память о них», — отметил он.

В поздравлении также говорится, что постоянное внимание со стороны государства и лично Президента позволили отечественной медицине реализовать значимые государственные программы, направленные на совершенствование медицинской помощи, даже в экономически сложные периоды. Причем на достигнутом не остановились: продолжается модернизация и оснащение современным оборудованием больниц и поликлиник, открываются новые медицинские центры, осваиваются высокотехнологичные методы диагностики и лечения, развивается медицинская наука. Благодаря этому и постоянному добросовестному труду медработников удалось обеспечить доступность и качество всех видов медпомощи, включая высокотехнологичную.

«Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и самым трудным, и самым благородным делом. Как показала практика, в медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм — на этих принципах основана ваша профессиональная деятельность. Ежедневно вы делите с людьми их боль, даря при этом надежду и вселяя оптимизм, — обратил внимание Владимир Караник. — Я уверен, что потенциал вашего мастерства не исчерпан и впереди каждого из вас ждут новые успехи и достижения».

 
 
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Беларусь отмечает День медицинских работников.  Белорусские медики в условиях COVID-19 подтвердили свое высокое звание и продолжают самоотверженно выполнять свой...
 
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