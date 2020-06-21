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Спасибо врачам: в Беларуси вылечили от COVID-19 более 35 тыс. человек

21.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня, в День медицинского работника, поздравления врачи Беларуси. Накануне их профессионального праздника президент страны Александр Лукашенко – лучших из лучших наградил медалью «За трудовые заслуги». С некоторыми из тех, кто сейчас на передовой борьбы с пандемией, встретилась корреспондент телеканала « МИР 24» Полина Срибненко.

Двухлетняя дочь Дмитрия Старикевича не всегда узнает папу в маске. Реаниматолог по специальности, он уже несколько месяцев работает инфекционистом. Живет в одном из корпусов больницы в небольшом городке Воложине.

Четыре с половиной часа дважды в сутки проводит в «грязной» зоне, с зараженными пациентами. С родными редко видится.

«Периодически приезжают, передают передачи. Но это все на расстоянии двух метров. Поставили пакетик и пошли. Дети хотят, конечно, к папе на руки или на колени. Но, к сожалению, или к радости, не имеем права», – посетовал заведующий отделением реанимации.

Шестая клиническая больница Минска тоже превратилась в инфекционную.

«Сразу, как у нас начали поступать контакты 1-2-го уровня, я самоизолировался на работе. Все время находился на работе. Надо было и действия какие-то скоординировать, и домой была боязнь принести не дай Бог что-то», – отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации: Дмитрий Рыковский.

Врач признается: к защитным костюмам уже привык, да и напряжение спадает. С вирусом бороться стало проще – помогает опыт. А вот разлуку с родными переживать становится все сложнее. Говорит, на свой праздник лучшим подарком станет видеозвонок от детей. Они сейчас в деревне, связь плохая. А когда пандемия отступит, все внимание семье.

«В отпуск. Сразу в отпуск. С детьми его провести. Соскучился – и они, и я», – признался Рыковский.

Об отпуске мечтает и Катерина Хомченко. Эпидемиологи сейчас работают круглосуточно. Причем часто как детективы. Они устанавливают все контакты заболевшего, определяют границы заражения. Поэтому такой наряд – платье и каблуки – для девушки теперь редкость. Только для интервью – все-таки праздник.

«Хочется поднять себе настроение. Тем не менее, у нас на рабочих местах есть комплекты противоэпидемической защиты. И буквально через считаные минуты можно превратиться в экипированного специалиста, который готов к выезду в очаг инфекции», – говорит заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Белорусские врачи вылечили более 35 тысяч человек от коронавирусной инфекции. Они получают слова благодарности и поддержки не только в праздник. Хотя сами к своим заслугам относятся скромно – говорят, это работа. Просят лишь беречь себя и носить маски.

Десантники из Бреста так и делают. Они записали душевное поздравление медикам. Прочитали стихи о тех, кто спасает жизни. Сейчас врачей можно поздравить только так – удаленно.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Медики сейчас на передовой борьбы с пандемией. Он и практически живут в больницах и неделями не видятся с семьями.
 
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