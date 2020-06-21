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Спасибо врачам: в Беларуси вылечили от COVID-19 более 35 тыс. человек
21.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня, в День медицинского работника, поздравления врачи Беларуси. Накануне их профессионального праздника президент страны Александр Лукашенко – лучших из лучших наградил медалью «За трудовые заслуги». С некоторыми из тех, кто сейчас на передовой борьбы с пандемией, встретилась корреспондент телеканала « МИР 24» Полина Срибненко.
Двухлетняя дочь Дмитрия Старикевича не всегда узнает папу в маске. Реаниматолог по специальности, он уже несколько месяцев работает инфекционистом. Живет в одном из корпусов больницы в небольшом городке Воложине.
Четыре с половиной часа дважды в сутки проводит в «грязной» зоне, с зараженными пациентами. С родными редко видится.
Шестая клиническая больница Минска тоже превратилась в инфекционную.
Врач признается: к защитным костюмам уже привык, да и напряжение спадает. С вирусом бороться стало проще – помогает опыт. А вот разлуку с родными переживать становится все сложнее. Говорит, на свой праздник лучшим подарком станет видеозвонок от детей. Они сейчас в деревне, связь плохая. А когда пандемия отступит, все внимание семье.
Об отпуске мечтает и Катерина Хомченко. Эпидемиологи сейчас работают круглосуточно. Причем часто как детективы. Они устанавливают все контакты заболевшего, определяют границы заражения. Поэтому такой наряд – платье и каблуки – для девушки теперь редкость. Только для интервью – все-таки праздник.
Белорусские врачи вылечили более 35 тысяч человек от коронавирусной инфекции. Они получают слова благодарности и поддержки не только в праздник. Хотя сами к своим заслугам относятся скромно – говорят, это работа. Просят лишь беречь себя и носить маски.
Десантники из Бреста так и делают. Они записали душевное поздравление медикам. Прочитали стихи о тех, кто спасает жизни. Сейчас врачей можно поздравить только так – удаленно.
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Медики сейчас на передовой борьбы с пандемией. Он и практически живут в больницах и неделями не видятся с семьями.
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