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Почему Путин жестко не отвечает Лукашенко по поводу Белгазпромбанка: три возможные причины
21.06.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Власти кричат о «кукловодах» из России, желающих дестабилизировать ситуацию в Беларуси, но Москва в ответ лишь молчит. Почему?
После введения внешнего управления в Белгазпромбанке, Комитет госконтроля задержал его бывшего руководителя, претендента в президенты Виктора Бабарико и прямо обвинил российскую сторону в заговоре. «Кукловодами» были названы «большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».
Почему Путин жестко не отвечает Лукашенко по поводу Белгазпромбанка: три возможные причины
Александр Лукашенко высказался в том же духе: страну хотят привести к Майдану, «кукловоды» сидят за пределами Беларуси.
Казалось, в двусторонних отношениях разгорается конфликт. Но тут же в Минске с улыбками приняли руководителя российского МИД Сергея Лаврова – во время этого визита обе стороны констатировали отсутствие какой-либо напряженности в диалоге.
А Лукашенко удивил комментарием после телефонного разговора с Владимиром Путиным: «У нас состоялся открытый и добрый разговор, хотя многие думают, что у нас чего-то искрит. Ничего у нас не искрит».
Парад Победы в Москве и голосование по поправкам к Конституции РФ
Возможно, в Кремле не хотят портить отношения с Лукашенко в момент, когда наступает ответственейший период по обеспечению сохранения власти в руках Путина.
24 июня в Москве состоится важнейшие идеологическое и агитационное событие – военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса на него отказались приехать не только лидеры Германии, США, Франции, Великобритании, Японии и Китая, но и руководители таких государств, как Армения, Азербайджан и Туркменистан.
В этой ситуации в Москве наверняка дорожат согласием Лукашенко присутствовать на параде.
А уже 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. В общем, отвлекаться на обвинения из Минска Кремлю некогда.
Путин относится к желанию низов сменить власть также, как и Лукашенко
В России под руководством Путина избавились от демократических механизмов смены власти. Новые люди в руководстве появляются там только с согласия Кремля. Президент РФ, как и руководитель Беларуси, опасается возможности массовых протестов и применяет против оппонентов режима репрессивные меры.
Вероятно, Путин не хочет видеть, как в соседней Беларуси популярный в народе кандидат возьмет власть в свои руки и даст пример россиянам. Тем более президент РФ не намерен хоть как-то способствовать этому путем обострения отношений с действующими властями.
Да и в целом, несмотря на все конфликты и скандалы, Лукашенко устраивает российские власти. Беларусь находится в сфере политического, культурного и военного влияния РФ, а Лукашенко с учетом характеристик его личности вряд ли когда-то уйдет в сторону Запада и будет там принят за равного.
Минск и Москва могли заранее договориться
И все же обвинения даже в отношении руководителей «Газпрома» вряд ли могли не вызвать раздражение и гнев со стороны России. Но Лавров и Путин в течение суток после озвучивания упреков повели себя так, словно ничего не произошло.
Можно допустить, что официальные Минск и Москва могли заранее договориться спокойно пережить предстоящий момент, поскольку руководство обеих стран сейчас озабочено обеспечением сохранности власти у Лукашенко и Путина. Содержание договоренностей могло быть таково: вы пропускаете мимо ушей слова, направленные для употребления внутри Беларуси, а мы уверяем россиян, что Путин за пределами РФ пользуется огромным авторитетом.
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Власти кричат о «кукловодах» из России, желающих дестабилизировать ситуацию в Беларуси, но Москва в ответ лишь молчит. Почему?
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