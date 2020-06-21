После введения внешнего управления в Белгазпромбанке, Комитет госконтроля задержал его бывшего руководителя, претендента в президенты Виктора Бабарико и прямо обвинил российскую сторону в заговоре. «Кукловодами» были названы «большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».





Почему Путин жестко не отвечает Лукашенко по поводу Белгазпромбанка: три возможные причины





Александр Лукашенко высказался в том же духе: страну хотят привести к Майдану, «кукловоды» сидят за пределами Беларуси.





Казалось, в двусторонних отношениях разгорается конфликт. Но тут же в Минске с улыбками приняли руководителя российского МИД Сергея Лаврова – во время этого визита обе стороны констатировали отсутствие какой-либо напряженности в диалоге.





А Лукашенко удивил комментарием после телефонного разговора с Владимиром Путиным: «У нас состоялся открытый и добрый разговор, хотя многие думают, что у нас чего-то искрит. Ничего у нас не искрит».





UDF.BY называет три возможные причины, почему Кремль сделал вид, что не заметил громких обвинений со стороны белорусских властей. называет три возможные причины, почему Кремль сделал вид, что не заметил громких обвинений со стороны белорусских властей.









Парад Победы в Москве и голосование по поправкам к Конституции РФ





Возможно, в Кремле не хотят портить отношения с Лукашенко в момент, когда наступает ответственейший период по обеспечению сохранения власти в руках Путина.





24 июня в Москве состоится важнейшие идеологическое и агитационное событие – военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса на него отказались приехать не только лидеры Германии, США, Франции, Великобритании, Японии и Китая, но и руководители таких государств, как Армения, Азербайджан и Туркменистан.





В этой ситуации в Москве наверняка дорожат согласием Лукашенко присутствовать на параде.





А уже 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. В общем, отвлекаться на обвинения из Минска Кремлю некогда.





Путин относится к желанию низов сменить власть также, как и Лукашенко





В России под руководством Путина избавились от демократических механизмов смены власти. Новые люди в руководстве появляются там только с согласия Кремля. Президент РФ, как и руководитель Беларуси, опасается возможности массовых протестов и применяет против оппонентов режима репрессивные меры.





Вероятно, Путин не хочет видеть, как в соседней Беларуси популярный в народе кандидат возьмет власть в свои руки и даст пример россиянам. Тем более президент РФ не намерен хоть как-то способствовать этому путем обострения отношений с действующими властями.





Да и в целом, несмотря на все конфликты и скандалы, Лукашенко устраивает российские власти. Беларусь находится в сфере политического, культурного и военного влияния РФ, а Лукашенко с учетом характеристик его личности вряд ли когда-то уйдет в сторону Запада и будет там принят за равного.









Минск и Москва могли заранее договориться





И все же обвинения даже в отношении руководителей «Газпрома» вряд ли могли не вызвать раздражение и гнев со стороны России. Но Лавров и Путин в течение суток после озвучивания упреков повели себя так, словно ничего не произошло.





Можно допустить, что официальные Минск и Москва могли заранее договориться спокойно пережить предстоящий момент, поскольку руководство обеих стран сейчас озабочено обеспечением сохранности власти у Лукашенко и Путина. Содержание договоренностей могло быть таково: вы пропускаете мимо ушей слова, направленные для употребления внутри Беларуси, а мы уверяем россиян, что Путин за пределами РФ пользуется огромным авторитетом.