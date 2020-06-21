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Данные по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 21 июня

21.06.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 21 июня прошли лечение и выписаны из больниц 37 666 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19.

Согласно данным Минздрава, которые опубликованы в Telegram-канале, в стране коронавирус выявлен у 58 505 человек. На территории республики скончались 346 пациентов с хроническими заболеваниями, которые отягощались COVID-19.

Всего в Беларуси проведены 861 703 теста на коронавирусную инфекцию.

Из каких белорусских городов будут вылеты в Турцию, а также понадобится ли туристам находиться на самоизоляции – читайте здесь

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Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 21 июня прошли лечение и выписаны из больниц 37 666 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19. ...
 
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