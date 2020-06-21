|
В Беларуси зафиксировали 58,5 тысяч случаев COVID-19
21.06.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 21 июня в Беларуси зафиксировано 58 505 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в
Выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
Всего проведено 861 703 теста.
За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 346 пациентов (плюс три за последние сутки). У них были хронические заболевания, сообщает Минздрав.
Ранее глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев
— Надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев отмечал, что «данные о некотором снижении количества новых случаев в Беларуси нужно анализировать».
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)