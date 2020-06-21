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В Беларуси зафиксировали 58,5 тысяч случаев COVID-19

21.06.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 21 июня в Беларуси зафиксировано 58 505 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 569 случаев.

Выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Всего проведено 861 703 теста.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 346 пациентов (плюс три за последние сутки). У них были хронические заболевания, сообщает Минздрав.

Ранее глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев отмечал, что «данные о некотором снижении количества новых случаев в Беларуси нужно анализировать». По его словам, «Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация».

— Надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.

 
 
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Ранее глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев отмечал, что «данные о некотором снижении количества новых случаев в Беларуси нужно анализировать».
 
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