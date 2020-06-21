Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID













Ученые пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители группы крови А (вторая группа). Менее всего подвержены осложнениям носители группы O (первая). Для двух других групп крови — В (третья) и AB (четвертая) — риск тяжелой болезни больше, чем для первой группы, но меньше, чем для второй.





Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что чаще всего коронавирусом болеют люди со второй группой крови. На втором месте по количеству заболевших — носители первой и третьей группы. Реже всего коронавируная инфекция встречается у людей с четвертой группой крови.





При этом Скворцова не исключила, что это может быть связано со статистикой распространенности групп крови. По ее словам, вторая группа является самой распространенной.





Также в американской компании 23andMe, специализирующейся на расшифровке генома, заявили, что люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. По данным обследования 750 тыс. клиентов, из которых 10 тыс. человек были заражены коронавирусом, носители первой группой крови на 9–18% реже заболевают COVID-19.



