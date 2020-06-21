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Путин допустил, что может пойти на новый срок
21.06.2020 15:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия поправок к Конституции будет баллотироваться на новый президентский срок.
«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого», — сказал Путин в эфире канала «Россия 1».
«Если это возникнет в Конституции — возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — добавил глава государства.
При этом Владимир Путин выразил уверенность в правильности предложения о внесении поправок основной закон страны.
«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — добавил президент.
В начале июня Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Оно должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков: если россияне проголосуют за обновленный проект Основного закона, Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок, а по его истечении — еще один раз.
Ранее Верховный суд России отказался принять административный иск Геннадия Рудяка, который попытался оспорить указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию.
Сначала суд зарегистрировал иск Рудяка, но затем вернул его в канцелярию.
«Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют», — сказал РИА Новости представитель суда Павел Одинцов.
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Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков: если россияне проголосуют за обновленный проект Основного закона, Путин...
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