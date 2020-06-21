Путин допустил, что может пойти на новый срок

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия поправок к Конституции будет баллотироваться на новый президентский срок.



Фото: kremlin.ru

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого», — сказал Путин в эфире канала «Россия 1».

«Если это возникнет в Конституции — возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — добавил глава государства.

При этом Владимир Путин выразил уверенность в правильности предложения о внесении поправок основной закон страны.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — добавил президент.

В начале июня Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Оно должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков: если россияне проголосуют за обновленный проект Основного закона, Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок, а по его истечении — еще один раз.

Ранее Верховный суд России отказался принять административный иск Геннадия Рудяка, который попытался оспорить указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию.

Сначала суд зарегистрировал иск Рудяка, но затем вернул его в канцелярию.

«Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют», — сказал РИА Новости представитель суда Павел Одинцов.