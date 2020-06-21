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«Лучше за Колю»: блогеры сняли видео, как собирают подписи за Лукашенко, а все отказываются
21.06.2020 17:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Неугомонные блогеры – авторы ютьюб-канала «Усы Лукашенко» продолжают снимать серию роликов, где со скрытой камерой пристают к беларусам на улицах с просьбой подписаться за выдвижение действующего президента на шестой срок. В новом видео они поехали в маленькие населенные пункты Беларуси, чтобы проверить, насколько рьяно там поддерживают Лукашенко.
Пранкеры съездили в Фаниполь, Дзержинск, Столбцы и Мир. Как и в
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Неугомонные блогеры – авторы ютьюб-канала «Усы Лукашенко» продолжают снимать серию роликов, где со скрытой камерой пристают к беларусам на улицах с просьбой...
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