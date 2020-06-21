«Лучше за Колю»: блогеры сняли видео, как собирают подписи за Лукашенко, а все отказываются

Источник материала: KYKY

Неугомонные блогеры – авторы ютьюб-канала «Усы Лукашенко» продолжают снимать серию роликов, где со скрытой камерой пристают к беларусам на улицах с просьбой подписаться за выдвижение действующего президента на шестой срок. В новом видео они поехали в маленькие населенные пункты Беларуси, чтобы проверить, насколько рьяно там поддерживают Лукашенко.

Пранкеры съездили в Фаниполь, Дзержинск, Столбцы и Мир. Как и в прошлый раз , преданные сторонники президента оказались в меньшинстве: почти все герои ролика отказались оставлять свои подписи. Кто-то сказал, что ждет смены Лукашенко, ведь за 26 лет он уже подустал; кто-то обматерил блогеров («Е***улись совсем?»); кто-то выразил негодование реакции президента на пандемию коронавируса и этим обосновал нежелание помогать ему выдвигаться кандидатом. По итогу из 34 опрошенных человек подписаться изъявили желание лишь двое.