«С точки зрения падения доходов будет жестко». Экономист – о последствиях кризиса в Беларуси

Onliner.by оценил угрозу безработицы для Беларуси в связи с внутренним и мировым кризисом. Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик в комментарииоценил угрозу безработицы для Беларуси в связи с внутренним и мировым кризисом.













— Беларусь никогда в жизни не переживала ситуацию, при которой безработица составляла бы 25%, по двум простым причинам. Первая — в нашей стране отсутствуют профсоюзы, готовые решительно отстаивать высокую зарплату, вторая — в стране отсутствует не то что щедрая, а даже базовая система поддержки безработных, – сказал Чубрик. – Исходя из первого пункта можно предположить, что работодатель в условиях кризиса может безболезненно снижать заработную плату, ухудшать условия труда, не опасаясь давления со стороны профсоюзов. А это значит, что рабочие места, скорее всего, будут исчезать медленно, просто оплата труда снизится.





При этом экономист обратил внимание на новый негативный фактор: многие белорусы не смогут, как в прежние времена, поехать на заработки в Польшу и Россию.





– Так как у нас нет жесткого регулирования зарплат и условий труда профсоюзами, все пройдет с точки зрения занятости достаточно «лайтово». Но при этом жестко с точки зрения падения доходов, – заключил Чубрик.





В целом его прогноз пессимистичен:









– Я считаю, рановато надеяться, что мы достигли дна. К сожалению. И далеко не факт, что мы достигнем его в этом году.





По результатам первых четырех месяцев текущего года (январь-апрель) валовый внутренний продукт (ВВП) Беларуси снизился на 1,3%. Однако Минэкономики заявило, что ожидает летом «начало восстановительного роста». Этому, по мнению чиновников, должно поспособствовать оживание рынков торговых партнеров.





Но международные организации прогнозируют, что последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут для Беларуси гораздо более негативными.





В мае Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что ожидает снижения ВВП Беларуси в этом году на 5%. В июне представители Всемирного спрогнозировали снижение экономики нашей страны на 4%.





Аналитик компании «Альпари» считает, что доходы белорусов могут начать падать после президентских выборов.



