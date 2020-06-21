Выпускников медвузов Беларуси привлекают в регионы жильем и практикой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодые кадры. Почти три тысячи студентов-медиков в этом году заканчивают профильные вузы в Беларуси. Многие из них уже помогают врачам бороться с коронавирусом даже в свой профессиональный праздник, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Алексей Черноус успокоит даже самого капризного пациента, детей обожает. Он пока еще интерн, официально доктором станет в августе. В профессионализме молодого педиатра в больнице не сомневаются. Он мог получить хорошее место в столице, но решил уехать на родину – в районный центр Узду.

«Я решил, что лично у меня возможностей здесь будет больше. И жилье, что важно, и больница новая. Молодых специалистов много, кадры хорошие, всегда можно посоветоваться», – говорит, врач-интерн Узденской центральной районной больницы Алексей Черноус.

Жена Леши Эмма сдает последние госэкзамены. Она тоже будущий педиатр. Девушка из династии медиков: и мама, и бабушка – врачи. Впереди у нее интернатура. Проходить ее будет вместе с мужем в районной больнице.

«Я считаю, что врач на периферии быстрее опыт получает, поскольку сразу приступает к врачебной практике. Даже интерны уже работают как полноценные врачи», – отмечает студентка Белорусского государственного медицинского университета Эмма Черноус.

Она быстро и качественно накладывает повязки и гипс, внимательно ассистирует на операциях. Руки травматолога Полины Лознухо пациенты уже называют легкими и золотыми. Интернатуру девушка проходит в Минской больнице скорой помощи, после распределения останется в столице.

«Нравится, конечно, когда пациенты довольны, когда у них все хорошо. Мило, когда они тебя через какое-то время вспоминают. Приходила на прием пациентка, я ассистировала на ее операции полгода назад. Я ее уже не помнила, а она меня вспомнила, это было так приятно», – признается врач-интерн Минской клинической больницы скорой медицинской помощи Полина Лознухо.

В этом году медицинские вузы заканчивают почти три тысячи молодых медиков. Под распределение попадают почти все выпускники. Это гарантирует им рабочие места, а пациентам даже в отдаленных уголках квалифицированную помощь.

«Мы еще на пятом курсе знаем, какие специальности востребованы в том или ином регионе, и формируем субординатуру, то есть специализацию того или иного выпускника под конкретное место», – пояснил ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Сикорский.

Почти 80% выпускников уезжают в регионы. Самые востребованные – врачи общей практики, скорой медицинской помощи и педиатры. Многие так и остаются на первом рабочем месте. Решающий момент – жилье.

«В настоящее время в системе здравоохранения 24% молодых специалистов нуждаются в жилье. Благодаря господдержке, мерам, которые принимаются и главой государства, и министерством, процент закрепляемости в нашей отрасли растет и в последнее время составил больше 85%», – отметила начальник управления кадровой политики Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Маршалко.

Свой профессиональный праздник молодые врачи встречают вместе с опытными коллегами на работе. Продолжая спасать жизни в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Самый простой способ сказать им спасибо – это позаботиться о своем здоровье.

Добавим, что ко Дню медицинского работника больницам Минской области подарили 80 автомобилей.