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Выпускников медвузов Беларуси привлекают в регионы жильем и практикой
21.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Молодые кадры. Почти три тысячи студентов-медиков в этом году заканчивают профильные вузы в Беларуси. Многие из них уже
Алексей Черноус успокоит даже самого капризного пациента, детей обожает. Он пока еще интерн, официально доктором станет в августе. В профессионализме молодого педиатра в больнице не сомневаются. Он мог получить хорошее место в столице, но решил уехать на родину – в районный центр Узду.
Жена Леши Эмма сдает последние госэкзамены. Она тоже будущий педиатр. Девушка из династии медиков: и мама, и бабушка – врачи. Впереди у нее интернатура. Проходить ее будет вместе с мужем в районной больнице.
Она быстро и качественно накладывает повязки и гипс, внимательно ассистирует на операциях. Руки травматолога Полины Лознухо пациенты уже называют легкими и золотыми. Интернатуру девушка проходит в Минской больнице скорой помощи, после распределения останется в столице.
«Нравится, конечно, когда пациенты довольны, когда у них все хорошо. Мило, когда они тебя через какое-то время вспоминают. Приходила на прием пациентка, я ассистировала на ее операции полгода назад. Я ее уже не помнила, а она меня вспомнила, это было так приятно», – признается врач-интерн Минской клинической больницы скорой медицинской помощи Полина Лознухо.
В этом году медицинские вузы заканчивают почти три тысячи молодых медиков. Под распределение попадают почти все выпускники. Это гарантирует им рабочие места, а пациентам даже в отдаленных уголках квалифицированную помощь.
Почти 80% выпускников уезжают в регионы. Самые востребованные – врачи общей практики, скорой медицинской помощи и педиатры. Многие так и остаются на первом рабочем месте. Решающий момент – жилье.
Свой профессиональный праздник молодые врачи встречают вместе с опытными коллегами на работе. Продолжая спасать жизни в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Самый простой способ сказать им спасибо – это позаботиться о своем здоровье.
Добавим, что ко Дню медицинского работника больницам Минской области подарили 80 автомобилей.
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В этом году медицинские вузы заканчивают почти три тысячи молодых медиков. Почти все они получат распределение.
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