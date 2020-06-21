В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии

Источник материала: Вороновская газета





В Минздраве делают все возможное, чтобы в условиях пандемии в Беларуси не допустить по возможности роста цен на лекарства и дефицита на них. Как формируется стоимость препаратов, рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

«У нас есть указ главы государства по регистрации предельно допустимых цен. Под данный указ у нас попало около 850 наименований лекарственных средств. Более чем на 300 из них удалось снизить цену: где-то это в два раза, где-то даже в три — всего на 30%. Где-то еще на 30% предельно допустимые цены остались на таком же уровне. Туда попал ряд лекарственных средств, которые являются брендовыми. И естественно, во врем мире брендовые лекарственные средства стоят дорого», — рассказала о механизме образования цен на лекарства в Беларуси Елена Богдан.

Также представитель Минздрава прокомментировала ситуацию по обеспечению Беларуси в настоящее время лекарственными средствами. По ее словам, в условиях распространения коронавирусной инфекции некоторые страны, где производились субстанции для препаратов, оказались закрыты. По этой причине в Минздраве делают все возможное, чтобы не допустить в Беларуси дефицита тех или иных лекарственных средств. «Поэтому на этот период приостановлено действие указа по регистрации предельно допустимых цен. И мы себе на сегодняшний момент ставим задачу — обеспечение лекарственными средствами граждан нашей страны. Пока все эти лекарства поступают к нам по тем ценам, которые были заявлены. У нас исполняются закупки 2019 года, начинает исполняться бюджет 2020 года, — пояснила Елена Богдан. — На сегодняшний день ситуация стабильная. Но все же мы стараемся работать с иностранными компаниями, чтобы четко понимать: если они будут поднимать цены, то за счет чего будет повышение этой цены».

Заместитель министра также обратила внимание, что весь процесс обращений лекарственных препаратов в нашей стране контролируют Минздрав и МАРТ. При этом разрешение на повышение цен выносит специальная комиссия.

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