Источник материала: Кричевская жизнь

В рамках Единого дня информирования в трудовых коллективах и по месту жительства населения прошли встречи руководителей информационно-пропагандистских групп райисполкома. Тема Единого дня информирования – «Республика Беларусь: уверенным шагом по пути независимости».

Так, заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко провела встречу с работниками районного центра туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи и районного центра социального обслуживания населения.

За четверть века Беларусь достигла многого. Она восстала из разрухи и экономических трудностей. Стала свободной, независимой, стремящейся к новым достижениям и победам. Но Беларусь – это, прежде всего, люди. Те, кто своим трудом, идеями, стремлениями и верой изо дня в день помогал Родине становиться лучше. Как отмечал Глава государства А.Г. Лукашенко, «главная ценность государства – это наши люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают его славу, вдохновляют соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами своей Родины». Достигнуто многое. И еще больше предстоит сделать. Но первостепенная задача сегодня, когда весь мир столкнулся с последствиями сложной эпидемиологической ситуации, – не растерять то, что нами завоевано за четверть века независимости.

Ирина Евдокименко рассказала о мерах, которые принимаются в районе по недопущению распространения коронавирусной инфекции, проинформировала о перспективах развития сферы здравоохранения, образования, а также спорта. Такая информация будет опубликована в районной газете.

Участники встречи поблагодарили заместителя председателя райисполкома за актуальную информацию. Одна из участниц встречи сказала так: «Приятно услышать информацию из первых уст». Такие встречи помогают налаживанию открытого диалога. Так, речь шла о безразличии к проблемам потребителей одной из коммунальных служб. Одна из участниц встречи рассказала о том, как ей пришлось столкнуться с проявлением элементарного хамства. По приведенным фактам будет проведено расследование и приняты меры.

Председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова провела встречи в коллективе СПМК-111 и с жителями Молятичского сельсовета. Были затронуты вопросы, которые волнуют людей.

Председатель районного объединения профсоюзов Валерий Живицкий провел встречу с коллективом яслей-сада № 4. По просьбе участников встречи профсоюзный лидер района проинформировал о мерах, которые принимаются по контролю за распространением коронавирусной инфекции. Во время обмена мнениями прозвучало пожелание, чтобы коммунальники больше внимания уделяли ямочному ремонту проезжей части второстепенных улиц города.

А. Алексеев.