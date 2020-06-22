|
В Браславе, где ввели масочный режим, больных COVID-19 почти за месяц стало в 3 раза больше
22.06.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Браславском районе по данным на 17 июня уже 89 случаев COVID-19. С 25 мая, когда в предыдущий раз опубликовали официальную информацию об эпидситуации, количество заражений выросло более чем в 3 раза,
В регионе на 17 июня зарегистрировано 89 случаев инфицирования коронавирусом,
До этого информацию об эпидемиологической ситуации в Браславском районе сообщили 25 мая. Тогда в регионе насчитывалось 29 случаев COVID-19, то есть их количество выросло более чем в 3 раза. При этом количество активных случаев увеличилось тоже почти в три раза — с 15 до 44.
Полторы недели назад в Браславском районе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Браславском районе уже 89 случаев COVID-19. С момента предыдущей публикации официальной информации об эпидситуации количество заражений выросло более чем в 3 раза.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)