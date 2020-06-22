В Браславе, где ввели масочный режим, больных COVID-19 почти за месяц стало в 3 раза больше

Источник материала: Tut.by

В Браславском районе по данным на 17 июня уже 89 случаев COVID-19. С 25 мая, когда в предыдущий раз опубликовали официальную информацию об эпидситуации, количество заражений выросло более чем в 3 раза, сообщают «Народные новости Витебска».



Браслав. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В регионе на 17 июня зарегистрировано 89 случаев инфицирования коронавирусом, пишет «Браслаўская звязда» со ссылкой на районный штаб по борьбе с COVID-19. Выздоровели 45 пациентов, так что активных случаев — 44.

До этого информацию об эпидемиологической ситуации в Браславском районе сообщили 25 мая. Тогда в регионе насчитывалось 29 случаев COVID-19, то есть их количество выросло более чем в 3 раза. При этом количество активных случаев увеличилось тоже почти в три раза — с 15 до 44.

Полторы недели назад в Браславском районе ввели дополнительные меры, направленные на профилактику и снижение распространения COVID-19.

Например, ношение масок теперь обязательно в магазинах и общественном транспорте.