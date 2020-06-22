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«Хочу знать правду». В Орше парень умер после того, как стало плохо на работе. Хоронили в закрытом гробу

22.06.2020 15:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Орше умер 26-летний грузчик Константин Левриков — упал без сознания во время работы. Врачи диагностировали тепловой удар и почти 5 часов пытались его спасти, но не получилось: молодой человек умер в больнице. Вскрытие его тела провели через сутки, рассказав родителям, что у их сына — пневмония. Хоронили парня в закрытом гробу, а в свидетельстве о смерти написали, что причина выясняется. И пока у родителей — очень много вопросов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Константин Левриков умер 11 июня. Отец парня Сергей Александрович рассказал, что для понимания хронологии событий ему пришлось самому искать и разговаривать со всеми людьми, которые были с его сыном в тот день.

Так, утром Константин легко позавтракал — у него давно были проблемы с желудком — и ушел на работу. На Оршанской спецавтобазе он работал грузчиком всего около месяца. На ухудшение самочувствия ни накануне, ни ранее не жаловался. Разве что на боль в зубе. К тому же при устройстве на работу проходил медкомиссию — все было в порядке.

В тот четверг, 11 июня, Константин с коллегами объезжали частный сектор в городе Барань — грузили в машину крупногабаритный мусор. Коллеги говорят, что в тот день действительно было жарко. Костя подходил к колонке, пил из нее воду, смачивал лицо и голову. Около 14.30 молодому человеку стало плохо. Местные жители видели, как парень схватился за веточку, а потом упал. Скорая забрала его в 14.40.

Врач потом говорил отцу Кости, что его привезли с температурой 41 °C и очень низким давлением вроде 40/50 — Сергей Левриков точно не помнит. Чтобы сбить температуру, медики «собрали в медучреждениях весь лед, что был», дали сильнодействующие препараты. Но парень умер.

Как сказали потом родителям, у их сына «сгорели легкие» — патологоанатом диагностировал пневмонию. Болел ли Константин коронавирусом, неизвестно. Но хоронили его в закрытом гробу в пакете, давали рекомендации, чтобы на похоронах присутствовало минимальное количество людей, а гроб не ставили в помещении. При этом самих родителей, с которыми жил Константин, на коронавирус не проверяли, на учет не ставили. А в свидетельстве о смерти указано, что причина смерти устанавливается.

— Мы не понимаем, как так могло произойти. Если он умер от теплового удара, так я служил в Средней Азии, и видел людей с тепловым ударом — там все по-другому, и людей откачивали. Если у Кости был коронавирус, тогда почему нас на него не проверяют, не говорят, что нам нужно изолироваться? И разве могли легкие вот так за день сгореть? — задает риторические вопросы Сергей Александрович. — Сначала говорят одно, потом — другое. А нам, родителям, как с этим быть? Как это понимать? Мы просто хотим знать, что произошло с нашим сыном. Хотим правду.


Константин Левриков. Фото из личного архива друзей.

Отец не винит ни в чем врачей и просит никого не обвинять — только хочет, чтобы во всем разобрались. Говорит, обстоятельства смерти его сына уже начали обрастать слухами: в Орше сохраняется прежний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, люди от нее умирают, а информированности никакой. При этом он слышал версию, что тепловой удар мог спровоцировать цепочку реакций организма, при которой кислорода поступает недостаточно, и пораженные пневмонией легкие «схлопываются».

По словам Сергей Леврикова, родителям пообещали дать заключение о смерти сына в течение месяца.

TUT.BY будет следить за развитием событий.

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Родителям сказали, что у их сына была пневмония, что «легкие сгорели», но в свидетельстве написано, что причина смерти устанавливается.
 
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