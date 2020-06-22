Коронавирус в Беларуси: количество смертей превысило 350

По состоянию на 22 июня в Беларуси официально зафиксировано 59023 инфицированных, за последние сутки – 518 человек.

По данным Минздрава, выздоровели и выписаны 37 тысяч 923 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Напомним, 21 июня этот показатель составлял 37 тыс. 666 человек.

Всего проведено 876 тысяч 639 тестов.

За все время эпидемии на территории Беларуси было зарегистрирован 351 летальный исход. В Минздраве утверждают, что все эти люди страдали хроническими заболеваниями.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник в программе « Главный эфир » на телеканале «Беларусь 1» 21 июня заявил, что белорусы стали меньше внимания уделят мерам безопасности.

По его словам, хоть в стране и есть снижение случаев распространения коронавируса, граждане расслабились рано. Караник напомнил, что необходимо соблюдать дистанцию, носить маски в местах скопления народа, пожилым людям соблюдать самоизоляцию.