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Коронавирус в Беларуси: количество смертей превысило 350
22.06.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 22 июня в Беларуси официально зафиксировано 59023 инфицированных, за последние сутки – 518 человек.
По данным Минздрава, выздоровели и выписаны 37 тысяч 923 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Напомним, 21 июня этот показатель составлял 37 тыс. 666 человек.
Всего проведено 876 тысяч 639 тестов.
За все время эпидемии на территории Беларуси было зарегистрирован 351 летальный исход. В Минздраве утверждают, что все эти люди страдали хроническими заболеваниями.
Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник в программе «
По его словам, хоть в стране и есть снижение случаев распространения коронавируса, граждане расслабились рано. Караник напомнил, что необходимо соблюдать дистанцию, носить маски в местах скопления народа, пожилым людям соблюдать самоизоляцию.
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По состоянию на 22 июня в Беларуси официально зафиксировано 59023 инфицированных, за последние сутки – 518 человек.
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