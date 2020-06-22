Очередной гуманитарный груз со средствами защиты из Китая доставили в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия коронавирусу доставили из Гуанчжоу – Китай – в Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Груз прибыл для Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения по линии ВОЗ и за счет финансирования средств ЕС по проекту неотложных мер в противодействии COVID-19 в странах Восточного партнерства.

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