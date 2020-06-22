Один метр или два? Как определяется безопасная социальная дистанция, чтобы не заболеть COVID-19

Источник материала: Tut.by

Доцент в области инженерной экологии в Университетском колледже Лондона Лена Кирич объяснила The Conversation , какие переменные ученые принимают во внимание, когда высчитывают безопасную социальную дистанцию во время пандемии, как это расстояние различается в разных странах и почему единую цифру для всех ситуаций назвать невозможно.



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Каким будет безопасное расстояние, когда дело доходит до распространения COVID-19? Ответ зависит от того, где вы живете.

Китай, Дания и Франция рекомендуют социальную дистанцию в один метр; Австралия, Германия и Италия советуются остановиться в полутора метрах, а США — на расстоянии в 1,8 метра (шесть футов). Великобритания пытается пересмотреть свою позицию по двухметровому дистанцированию — но сталкивается с критикой от ведущих ученых.

Правда в том, что мы не знаем, насколько далеко распространяется коронавирус. Недавнее исследование показало, что в палате вирус присутствует в воздухе на расстоянии четырех метров от инфицированных пациентов. Но другое исследование , на которое ссылается ВОЗ, пришло к выводу, что риск передачи вируса становится значительно ниже на расстоянии одного метра от зараженного человека, а затем уменьшается с увеличением расстояния.

От метра до двух — почему диапазон «безопасных» расстояний такой широкий? Потому, что социальное дистанцирование является сложным вопросом со многими переменными. Вот четыре наиболее важных.

Капли респираторных выделений

Когда мы дышим, говорим, кашляем и чихаем, тысячи капель вылетают из наших рта и носа. Размер этих капель разный — некоторые измеряются миллиметрами, а некоторые во много тысяч раз меньше. Крупные капли, где больше вирусных частиц, оседают быстрее под действием силы тяжести. Легкие капельки с минимумом частиц могут парить в воздухе в течение нескольких часов.

Количество и размер капель варьируются в зависимости от активности . Кашель производит больше капель в целом, и они в основном большие по размеру. Дыхание производит меньше капель, и они, как правило, маленькие. Скорость, с которой капли покидают наши рты и носы, также влияет на дальность их «путешествия» — после чихания они продвигаются дальше всего.



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Вирусная нагрузка

Вирусная нагрузка ссылается на число копий вируса в образце (например, в капельке, которые вылетела изо рта). Мы знаем, что количество копий вируса в респираторных образцах пациентов с COVID-19 может варьироваться от нескольких тысяч до сотен миллиардов на миллилитр .

Вирусная нагрузка отличается у разных людей, но также зависит от того, на какой стадии заболевания находится пациент. Мы также знаем, что люди без симптомов могут выделять вирус.

Информация о вирусной нагрузке в респираторных каплях позволяет рассчитать, какому числу вирусных частиц будут подвержены люди и достаточно ли этого для заражения.

Заражающая доза

Это количество копий вируса, которое должно воздействовать на организм, чтобы развилась инфекция. Если говорить о дистанции, то, чем ближе вы к инфицированному человеку, тем больше вероятность того, что вы получите заражающую дозу вируса.

Инфекционная доза для штаммов гриппа варьируется от тысяч до миллионов копий. Это число для SARS-CoV-2 еще неизвестно. Разобраться с ним помогут исследования в будущем. Но что ясно наверняка, так это то, что заражающая доза для разных людей будет отличаться.

Окружающая среда

В помещении или на улице, в школе, на работе, в общественном транспорте или в супермаркете поток воздуха, вентиляция, температура и влажность будут влиять на то, что происходит с каплями респираторных выделений.

Воздушные потоки позволят каплям разлетаться в разных направлениях. Хорошая вентиляция разбавит их количество в воздухе. Температура и влажность влияют на скорость испарения воды из капель. И все эти факторы будут менять безопасную дистанцию в конкретном помещении.

Сложные сценарии



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С этими четырьмя переменными мы можем начать разбираться с безопасным расстоянием.

Давайте возьмем такой сценарий: три человека находятся в комнате, где нет вентиляции. Один из них заражен, а два — нет. Один из здоровых людей стоит ближе к инфицированному человеку, например, на расстоянии 80 сантиметров, а другой — на расстоянии, скажем, двух метров.

Инфицированный человек кашляет, в воздухе образуется облако капель. Более крупные капли, несущие больше вирусных частиц, оседают быстрее под действием силы тяжести. Меньшие капли, несущие меньше вируса, перемещаются дальше. Таким образом, человек, стоящий ближе к инфицированному пациенту, подвергается большему риску заражения инфекционными каплями, чем тот, кто стоит дальше.

Конечно, это упрощенная ситуация. Люди чаще двигаются, чем стоят, а открытое окно может направить воздушный поток в определенном направлении и спутать все карты. Инфицированный несколько раз покашляет в одну сторону. Комнатная температура и влажность приведут к высыханию респираторных капель, в результате чего частицы поменьше будут переносить более высокие концентрации вируса. Воздействие многих более мелких капелек в течение более длительного периода времени может быть эквивалентно воздействию нескольких более крупных капель в течение короткого периода времени.

Вы видите, что существует бесконечное количество сценариев, и применить к ним одно правило невозможно.

И нормы разных стран насчет дистанцирования — всего лишь лучшие из возможных предположений, сделанные на основе известных данных. И самое надежное, что мы можем сделать, — держаться друг от друга настолько далеко, насколько это возможно в помещении.