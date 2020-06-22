WWDC-2020. Что показывает Apple на ежегодной конференции для разработчиков

Источник материала: IT.Tut.by

Из-за пандемии коронавируса Apple впервые проводит презентацию, приуроченную к старту конференции для разработчиков WWDC, в онлайн-формате. Ожидается, что компания покажет обновления операционных систем и фирменных приложений. А еще могут продемонстрировать новое «железо». 42.TUT.BY следит за мероприятием и рассказывает, что там происходит.

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