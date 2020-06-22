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WWDC-2020. Что показывает Apple на ежегодной конференции для разработчиков
22.06.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Из-за пандемии коронавируса Apple впервые проводит презентацию, приуроченную к старту конференции для разработчиков WWDC, в онлайн-формате. Ожидается, что компания покажет обновления операционных систем и фирменных приложений. А еще могут продемонстрировать новое «железо». 42.TUT.BY следит за мероприятием и рассказывает, что там происходит.
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Из-за пандемии коронавируса Apple впервые проводит презентацию, приуроченную к старту конференции для разработчиков WWDC, в онлайн-формате. Ожидается, что компания...
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