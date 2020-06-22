Чемпиона по бодибилдингу задержали 19-го у цирка, а в протоколе указано - на проспекте Дзержинского

Источник материала: Tut.by

Вечером 19 июня на проспекте Независимости в Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе, который прогуливался с другом в момент, когда ОМОН начал разгонять участников «цепи солидарности» и случайных прохожих. В протоколе задержания при этом указано, что Лобжанидзе задержали на проспекте Дзержинского (на Грушевке), это в 4 км от цирка, за то, что он выкрикивал лозунги «Сыходзь!», «Свабоду палітвязням» и сопротивлялся задержанию. «Меня просто взяли под руку, со словами «слишком медленно идете, — говорит сам Шота. — Я ничего не нарушал».



Шота Лобжанидзе. Фото: из соцсети

Процесс проходит в суде Фрунзенского района, ведет его судья Мария Ерохина. Шота Лобжанидзе встретил свое 30-летие не в кругу семьи и маленького ребенка, а в изоляторе на Окрестино. На процесс, как и других задержанных его не доставили. Он дает показания из отделения милиции по видеосвязи, это объясняют коронавирусом, как и отказ принять передачу от родных, хотя фигурантов по уголовным делам в суды продолжают доставлять и передачи для них СИЗО принимают. Связь настолько плохая, что судье и защитнику приходится буквально кричать, повторять вопросы, чтобы Лобжанидзе хотя бы что-то услышал.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 19 июня с 22 до 23 часов Шота Лобжанидзе был среди участников несанкционированного митинга (ч.1 ст. 23.34 КоАП), который проходил по адресу проспект Дзержинского, 15 (это жилой дом в районе Грушевки). Сотрудники ОМОН подошли к нему, представили, пояснили суть правонарушения, потребовали проследовать в служебный транспорт, Лобжанидзе отказывался следовать за милиционерами (ст. 23.4 КоАП), его предупредили, что к нему будет применена физическая сила, после чего его доставили во Фрунзенский РУВД (хотя правонарушение совершено на территории Московского района).

В суде приехал Антон Доценко, который в тот день был вместе с Лобжанидзе. Он рассказал, что произошло.

— Около семи вечера мы договорились встретиться с Шотой в районе «МакДональдса» на Октябрьской. Давно не виделись, обсуждали спорт, тренировки, — пояснил свидетель.

— Просто прогуливались вдоль проспекта Независимости, в районе цирка уперлись в ОМОН, нас и других людей начали оттеснять в сторону Октябрьской. Мы не сопротивлялись, просто спокойно шли. Говорили: «Идите быстрее», но перед нами были вплотную люди, быстрее мы просто не могли. Потом в какой-то момент взяли под руку меня и потащили в бордовый автобус, происходило это через дорогу, по диагонали от цирка. Время задержания я помню: 21.44. Следом завели Шоту. Мы вели себя спокойно, не кричали, не сопротивлялись.

После этого, по словам Антона, их возили по городу.

— Автобус остановился и я, если честно, подумал, что нас просто выпускают. Но нам заломали руки и бросили в автозак. Дальше мы оказались во внутреннем дворике Фрунзенского РУВД.

В отделении милиции задержанных собрали в спортивном зале. Было приказано отключить телефоны, стоять лицом к стене, руки за голову, вспоминает Доценко.

— Составили протокол за то, что принимали участие в митинге. Сказали мне подписать. Я отказался подписывать без адвоката, — поясняет собеседник. — В результате написал в протоколе, что категорически не согласен с тем, в чем меня обвиняют. Около 4 часов утра меня отпустили домой. Шота остался в милиции.

Почему друга не отпустили, Антон не знает.

— Шота — спокойный и выдержанный человек, он спортсмен, без терпения просто не добиться тех результатов, которых он добился в жизни, — говорит собеседник. — У него не было с собой паспорта, он гражданин Республики Беларусь. Но как мы вскоре выяснили, у одного из 30 задержанных и доставленных во Фрунзенское РУВД тоже не было с собой документов, но это не помешало под утро выпустить его на свободу.

Шота подтвердил слова друга: в митинге не участвовал, сопротивления не оказывал, задержали в районе цирка, вместе с Антоном, потом завезли во Фрунзенский РУВД. Откуда в протоколе проспект Дзержинского 15, осталось загадкой.



Сотрудники ОМОН, которые выступили свидетелями по делу — Антон Ахметов (слева) и Павел Апечонок (справа) Фото: TUT.BY

В суд явились свидетели — сотрудники ОМОН Антон Ахметов и Павел Апечонок. У них сегодня напряженный день — меняются судьи и фигуранты, а свидетелей вызывают все тех же.

— Сколько же человек вам не подчинились! Как вы справились? — спрашиваем у Ахметова еще до начала процесса по делу Лобжанидзе.

— Сам в шоке, — говорит омоновец.

— Как вы вообще подняли этого бодибилдера (по материалам дела, Ахметов и Апечонок подняли его под руки и доставили в служебную машину, пока тот сопротивлялся — Прим. TUT.BY)?

— Какого бодибилдера? Не было там никакого бодибилдера.

Через два часа Ахметов и Апечонок укажут на Шота Лобжанидзе — «данный гражданин совершил правонарушение».

Омоновец Павел Апечонок в суде отрапортовал то же, что указано в протоколе. На уточняющий вопрос, уверен ли он, что Лобжанидзе был на проспекте Дзержинского, ответил утвердительно — «по данному делу я осуществлял охрану по проспекту Дзержинского, а не по проспекту Независимости».

— Данный гражданин выкрикивал лозунги: «Жыве Беларусь», «Стоп, таракан», «Свободу Тихановскому», «Сыходзь».

— Как проходило задержание? — уточнил у него адвокат Максим Агеев. Он, кстати, смог увидеть своего клиента только сегодня в суде, на выходных его к нему так и не пустили в ИВС.

— Подошли, представились, пояснили суть правонарушения, попросили проследовать в транспорт, — пояснил сотрудник ОМОН Павел Апечонок. — В служебном транспорте начал спрашивать: куда еду, зачем еду, замах руками был, попытки сбежать. Методом убеждения успокоили его, после чего он перестал совершать противоправные действия, был доставлен во Фрунзенское РУВД.

— Задержанный находился один? — уточил адвокат.

— В составе группе людей.

— Кого вы еще задержали?

— Мы с коллегой его одного задержали. За остальными я не следил. Может, они тоже были задержаны.

На уточняющие вопросы свидетель говорит, что все указано в рапорте, однако не может сказать, кто составлял протокол об административном правонарушении, ставил ли он свою подпись в протоколе о задержании, не может вспомнить точное время задержания и куда в служебном транспорте поместили задержанного.

Из-за провалов в памяти возникли вопросы о ментальном здоровье сотрудника правоохранительных органов, но Апечонок уверил, что медкомиссию он прошел вовремя.

— Не помню, потому что задержанных было много в тот день, — пояснил он.

— У вас был при себе видео регистратор? — продолжил адвокат.

— Нет, при себе не было.

— Вы же каждый день должны работать с видеорегистратором.

— Не могу ответить. Не знаю.

Перед допросом второго свидетеля-омоновца в суде объявили перерыв, запретив Павлу Апечонку выходить из зала суда, общаться со своим коллегой. Но как только судья Мария Ерохина покинула зал суда, Апечонок вышел и стал говорить с Ахметовым (в редакции есть подтверждающее видео). А в зал суда зашла следующая судья и начался новый процесс по делу об очередном задержанном 19 июня. Потом — еще одни процесс. Сотрудники ОМОН только успевали сменять друг друга по очереди.

Наконец, после перерыва начался допрос свидетеля Антона Ахметова, у него должность повыше — он командир отделения в ОМОН. В отличие от напарника, он озвучивает дополнительные детали — якобы у Лобжанидзе «горячая кровь, и видимо поэтому он упирался ногами при задержании и спрашивал, куда меня ведут». Ахметов твердит: задерживали на проспекте Дзержинского, 15, рядом с парком, но каким, не уточняет.

На задержанном, по словам правоохранителя, была светлая майка, светлые шорты и светлые кроссовки. В этом время все присутствующие в зале видят Шота в черной майке, которую сменить он не мог, поскольку все это время находился в изоляторе, а передачи от родных не принимали. Когда Лобжанидзе возмущался в служебном транспорте, омоновец Ахметов, по его словам, говори: «Присядьте, пожалуйста. И применять наручники не пришлось».

Сразу после задержания у цирка Шота успел отправить смс жене и другу, после этого его заставили выключить телефон. Адвокат просил изучить соты мобильной связи, по которым можно определить, где на самом деле был Лобжанидзе во время задержания, ведь между цирком на проспекте Независимости и домом 15 на проспекте Дзержинского — 4 км. Но судья Мария Ерохина ходатайство отклонила. Адвокат просил изъять видеозапись из автозака, а также данные JPS о передвижении служебной машины, но и эта информация не заинтересовала судью — отказано.

Поддержать Шота в суд приехали его друзья и родные. Было видно, что они впервые столкнулись с тем, как работает судебная система в Беларуси.

— В 33 года ты узнаешь, в какой стране живешь, — отмечал друг Антон.

— Я не понимаю: как они могут так безнаказанно врать? — задавался вопросом отец. — Они ведь живут на наши налоги, разве не так?

Судья Мария Ерохина посчитала слова омоновцев убедительными и назначила Лобжанидзе штраф 20 базовых величин — 540 рублей. Родные поспешили в милицию, чтобы встретить Шота. А свидетели Ахметов и Апечонок пошли на следующий круг — их снова вызвали свидетелями по делу очередного задержанного 19 июня.

— Куда пропали свидетели? — сокрушалась секретарь, оббегая здание суда. — Мы что, из-за них тут ночевать должны!