Лукашенко – военным: Вот мой вам приказ: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства

Источник материала: ОНТ

Ровно 79 лет назад на белорусскую землю ступили солдаты Вермахта. Они объявили, что пришли установить «Новый порядок», но уже в первые часы войны мирные жители ощутили на себе, что это за «порядок». Женщин, детей и стариков расстреливали, жгли, травили, вешали. Фашисты говорили, что освобождают белорусов, но освобождали лишь территорию, на которой нашему народу не было места. Сегодня на рассвете в Брестской крепости вспоминали жертв самой страшной трагедии XX века. В общую Победу наш народ внёс самую большую плату – каждого третьего. Они умирали за то, чтобы другие могли жить. Жить свободно.

Это героическое прошлое стало символом нашей независимости. Сегодня Президент назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором. Александр Лукашенко пообещал продолжать традиции героев, и отметил, что стране нужно и сейчас сражаться за независимость против тех, кто пытается разрушить всё, что создано в мирном государстве.

Символично, что эти слова прозвучали в Брестской крепости, первой принявшей на себя удар Армии «Центр». Впрочем, это был лишь первый пункт посещения Брестской области.

Также сегодня Глава государства посетил 38-ю десантно-штурмовую бригаду, чтобы познакомиться с теми, кто сегодня защищает нашу землю. А вечером состоялось еще одно важное событие: Александр Лукашенко встретился с активом области. С теми, от кого зависит экономическая безопасность страны.

В эту ночь погода должна была быть именно такой – светлой, но с лёгким налётом тревожности из-за грозовых туч. Тёплой, но с порывами ветра, словно символизирующими, что даже от небольшого дуновения всё может очень сильно поменяться. В эту ночь в 1941-м поменялась жизнь не только героев, защищавших Брестскую крепость, но и жизни всех последующих поколений. Сначала в одной большой стране, затем – в стране поменьше, но зато суверенной.

Александр Лукашенко, кажется, как никто другой из мировых политиков, часто говорит о генетической памяти народа. У белорусов ведь нет ни нефти, ни газа, ни природных золота и бриллиантов. Но есть и всегда было желание оставаться непокоренными. И желание это сформировано как раз теми, кто не был готов дать отпор в 1941-м, но отпор дал.

Президент продолжает: конечно, сейчас не 1941 год. Но разве это значит, что для подвигов в стране и сейчас не найдётся своих героев? А задача, в общем-то, сохранилась со времён войны: сберечь страну. Суверенитет – это то, как называют родную землю. И за неё нужно бороться.

И, пожалуй, желание бороться за такую суверенную и красивую Беларусь лучше всего характеризует количество пришедших сюда, в крепость, белорусов. Президент с трибуны говорит всем «спасибо», повторяет это ещё несколько раз, а затем «спасибо» говорит лично каждому ветерану боевых действий.

И этот дух победителей, наверное, нести в будущее с особым трепетом должны сегодня те, кто носит погоны в мирной стране. Александр Лукашенко практически без передышки из исторической крепости переезжает в современный бастион – Брестскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду. А там, где десант, там доблесть и честь. А ещё это красиво.

Некоторых разумных вольностей, позволительных дамам, генералы и полковники себе не позволяют. Всё же в гостях – Главнокомандующий. От того даже слова «в гостях» – под сомнением. Доклады Александр Лукашенко нередко прерывает, уточняет, дополняет – значит, в теме вопроса.

На развитии сил специальных операций (то есть не массивной армии, а маневренных, но мощных соединений) в своё время настаивал лично Александр Лукашенко. Сегодня он это несколько раз напомнил, а военные не без удовольствия похвастались техникой. Модернизированные БТРы, минометы... У зенитно-артиллерийского комплекса снова заговорили о конфликтах.

Впрочем, хватает здесь и мирной техники: с помощью передвижного инфоцентра, говорят военные, на учениях в России смотрели ОНТ по спутнику. Но всё же придумывают и пользуются техникой люди. Десантники – ребята суровые. Президент приехал, но в распорядке – физкультура и прыжковая подготовка. Александр Лукашенко удаль оценил и перешёл на удаль командиров – какие условия создали бойцам. Те, кто служил, согласятся: спортзал – просто сказка. Бесконечная «взлётка» в казарме, обрамлённая аккуратными кроватями с новыми матрацами, даст фору некоторым санаториям, а столовая снимает все вопросы по качеству и комфорту питания солдат.

Но, конечно, не изучить меню солдат приехал Александр Лукашенко. На встрече с военнослужащими Президент призвал к честному разговору: мол, давайте скажем другу другу без обидняков, как выполняются задачи и как решаются проблемы. Некоторые проблемы же политические – скорее, надуманные. И не внутри, а снаружи.

А причины, ещё раз напомнил Президент, в плоскости больше политической: ведь с коронавирусом всё же бороться научились. Об этом Президент (сам рассказывает) говорил и с Путиным, и с Си Цзиньпином. Говорить с белорусами ещё месяца два назад было сложнее – не верили. Хотя, говорит Александр Лукашенко, никакого особого пути у Беларуси не было. Здесь просто лечили и боролись за каждую жизнь. Большую роль в этом, кстати, сыграли военные медики, которые и советовали, и оказывали максимальную помощь гражданским коллегам. Ведь человек военный – это в целом образец для подражания.

«Сегодня нет более важной задачи, чем защитить наши достижения, наш народ, нашу землю», если обратили внимание, это слова с растяжки в зале. Причём цитата Президента аж 2005 года, но актуальна и сегодня. Об актуальном спрашивали долго: и Александр Лукашенко военнослужащих, и они Президента.

В целом же, говоря и о церемониале в Брестской крепости, и о большом разговоре в десантно-штурмовой бригаде, вывод следующий: у военных что в 1941-м, что сейчас – в почёте честь, доблесть и стремление защищать свою Родину. И эти качества стоит перенять всем гражданским.

Фото: БЕЛТА

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