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Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны
22.06.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской крепости 22 июня почтили память погибших героев. Участие в церемонии принял и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем глава государства посетил легендарную 38-ю бригаду сил спецопераций.
Сила и мощь этого соединения известна с давних времен. Каждый день военнослужащие не словом, а делом доказывают готовность выполнять любые поставленные задачи. Как отметил Александр Лукашенко, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Президент пожелал офицерам и впредь оставаться примером добросовестного выполнения служебного долга.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Письма тишины из прошлого в будущее. Это современное прочтение дня памяти – без инсталляции и реконструкции. В тишине. Чтобы вспомнить, чтобы понять.
Геннадий Иванчин, житель Бреста:
Этот год юбилейный – 75 лет Победы. Без лишней помпезности в крепость прибыл Президент. У Вечного огня венок от главы государства. Цветы в цвета национального флага.
Восемь часов на взятие Цитадели, шесть недель – на покорение страны. Но планы блицкрига утонули в водах белорусского Буга. Завоеватели застряли у стен старой крепости. На месяц. Это дольше, чем держалась соседняя Польша.
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Когда Цитадель нацисты не смогли покорить, на казармы сбросили несколько двухтонных бомб. Но и после этого с руин продолжали стрелять.
А мирную Беларусь и сейчас атакуют со всех информационных окопов. Порой даже с тыла в спину.
В крепости у мини-парада есть своя традиция. Сразу за ротой почетного караула маршируют военные в зеленых фуражках. С брестским приграничьем связана и судьба белорусского лидера. Служил.
В крепости – официальные лица, представители предприятий, иностранные гости. И все они пришли по велению сердца. На переднем плане – ветераны и участники войны.
Петр Колпаков приписал себе годы, чтобы уйти на фронт раньше. И сразу под Сталинград.
Петр Колпаков, ветеран Великой Отечественной войны:
Фронтовика представили Президенту. Александр Лукашенко постоянно общается с ветеранами. То, что Беларусь помнит – заслуга и нашего главы государства. Поступать надо так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза нашим победителям.
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От героического наследия – до современной боеготовности. Главнокомандующий посетил легендарную 38-й бригаду сил специальных операций.
БТРы, а их броня укреплена противокумулятивными экранами, станция связи «Цитрус», бронемашины «Кайман». Десантники показали Президенту казармы, клуб, спортзал и столовую – недавно здесь завершилась реконструкция. Познакомили главу государства и с рационом бойцов. Но, как известно, хлебом не корми, а дай спецназовцам нагрузку. Во время инспекции по части бойцы демонстрировали парашютную подготовку и умение Родину защищать.
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На совещании с командирами Брестского гарнизона и офицерами Брестской ДШБ затронуты все актуальные вызовы. Сейчас, в эпоху гибридных войн, от угроз суверенитету не всегда порохом несет. Не гнушаются ни вирусами, ни пандемиями информационного страха. Именно информационные войны стали козырем в геополитических играх.
Среди страшилок – коронавирус. Если мы испугались бы, то экономики, а в итоге и страны не стало.
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Новости Беларуси. В Брестской крепости 22 июня почтили память погибших героев. Участие в церемонии принял и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24...
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