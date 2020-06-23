Озвучили статистику по коронавирусу в проблемном регионе. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 23 июня

Источник материала: KYKY

К утру 23 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 9,1 миллиона. Скончались – 472,2 тысячи человек, излечились – 4,53 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 2,31 миллиона;

Бразилия: 1,11 миллиона;

Россия: 591,5 тысячи;

Индия: 440,2 тысячи.

Британия: 306,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 120,4 тысячи;

Бразилия: 51,3 тысячи;

Британия: 42,7 тысячи;

Италия: 34,7 тысячи;

Франция: 29,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 59 023 случая коронавируса. Поправились 37 666, умерли – 351.

сводке Минздрава, в Беларуси уже 59 023 случая коронавируса. Поправились 37 666, умерли – 351. С 1 июля между нашей страной и Евросоюзом начинает действовать новое соглашение по визам, и вот в ЕС заговорили об открытии границ с Беларусью. Правда, никаких точных дат там не назвали: лишь выразили надежду, что беларусы смогут путешествовать по Европе «совсем скоро».

об открытии границ с Беларусью. Правда, никаких точных дат там не назвали: лишь выразили надежду, что беларусы смогут путешествовать по Европе «совсем скоро». В Браславском районе действует масочный режим: местных жителей обязали носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и так далее. А теперь выяснилось , что по состоянию на 17 июня в этом районе было 89 эпизодов ковида (из них 44 активных случая). С 25 мая это число выросло больше, чем втрое.

, что по состоянию на 17 июня в этом районе было 89 эпизодов ковида (из них 44 активных случая). С 25 мая это число выросло больше, чем втрое. В минский аэропорт из Китая прилетел самолет, а в нем – СИЗ для медработников. Более двух миллионов масок, миллион респираторов, щитки и халаты – все это доставили в Беларусь. Партию закупила ВОЗ на средства ЕС. Глава Представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель сказал, что это только первый лайнер с помощью. Ожидаются еще поставки.

По словам Александра Лукашенко, в Бресте хоть и появляются заболевшие, но катастрофы с коронавирусом нет, эпидемия пошла на спад. «Вы [местные жители Бреста] уже как Витебск и Минск от этого ушли. И слава богу», – заявил он.

Александра Лукашенко, в Бресте хоть и появляются заболевшие, но катастрофы с коронавирусом нет, эпидемия пошла на спад. «Вы [местные жители Бреста] уже как Витебск и Минск от этого ушли. И слава богу», – заявил он. В Новополоцке с 4 мая до 11 июня дважды в неделю обновляли официальные, полные данные о заболеваемости вирусом. Но уже 11 дней новой информации горожанам не предоставляют . Известно лишь, что к утру 11 июня в Новополоцке насчитали 417 случаев инфекции. На стационаре находились 42 пациента, а 94 человека лечились на дому. Выздоровели 259 человек. Сколько пациентов с коронавирусом умерли, городские власти не раскрывали.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест . Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.