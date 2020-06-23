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Как выглядит самый быстрый в мире суперкомпьютер
23.06.2020 10:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым быстрым из существующих в мире. Об этом
Самый быстрый суперкомпьютер был создан в государственном Институте физико-химических исследований Riken.
Также «Фугаку» занял первые строчки в трех других категориях, показав лучшие результаты в части применения в промышленности, сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр.
По
Сообщается, что «Фугаку» может совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Для сравнения, это примерно в 2,8 раза быстрее суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже, который был признан самым быстрым в мире в ноябре прошлого года. Третью строчку этого рейтинга занимает еще один суперкомпьютер американского производства, на четвертом и пятом местах – суперкомпьютеры из Китая.
Известно, что в данный момент самый быстрый компьютер используется частично, в том числе для разработок препаратов против нового коронавируса. На полную мощность «Фугаку» заработает с апреля 2021 года.
Фото: TASS/EPA
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Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым быстрым из существующих в мире. Об этом сообщает информагентство Kyodo. Самый быстрый суперкомпьютер был создан в...
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