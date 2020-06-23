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Как выглядит самый быстрый в мире суперкомпьютер

23.06.2020 10:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выглядит самый быстрый в мире суперкомпьютер

Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым быстрым из существующих в мире. Об этом сообщает информагентство Kyodo.

Самый быстрый суперкомпьютер был создан в государственном Институте физико-химических исследований Riken.

Также «Фугаку» занял первые строчки в трех других категориях, показав лучшие результаты в части применения в промышленности, сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр.

По данным ТАСС, над его созданием трудились сотрудники электротехнической корпорации Fujitsu вместе со специалистами Riken.

Сообщается, что «Фугаку» может совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Для сравнения, это примерно в 2,8 раза быстрее суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже, который был признан самым быстрым  в мире в ноябре прошлого года. Третью строчку этого рейтинга занимает еще один суперкомпьютер американского производства, на четвертом и пятом местах – суперкомпьютеры из Китая.

Известно, что в данный момент самый быстрый компьютер используется частично, в том числе для разработок препаратов против нового коронавируса. На полную мощность «Фугаку» заработает с апреля 2021 года. 

 

Фото: TASS/EPA

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Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым быстрым из существующих в мире. Об этом сообщает информагентство Kyodo. Самый быстрый суперкомпьютер был создан в...
 
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