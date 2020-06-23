«Пасовать перед трудностями — это не про нас»

Источник материала: Чырвоны прамень

Свободного времени у врачей, которые трудятся в непростой эпидемиологической ситуации, сейчас практически нет. Но накануне профессионального праздника — Дня медицинских работников — нам удалось встретиться и побеседовать с заведующим реанимационным отделением Новолукомльской ЦРБ Виталием Быхом. Врач вышел на улицу и пошутил: хорошо, что приехала пресса. Хоть на непродолжительное время можно снять защитный костюм, подышать свежим воздухом. Добавляет сложностей в и так непростые условия работы ещё и жаркая погода.





— Возглавляю отделение уже девять лет, а всего в Новолукомльской больнице работаю почти пятнадцать. Конечно, коронавирусная инфекция — болезнь новая, но принцип спасения человека остаётся неизменным. При оказании медицинской помощи важно не пропустить момент, когда нужно максимально включить все свои силы и умения.

За это время благодаря стараниям его и всего коллектива многие пациенты излечились. И сейчас, по словам Виталия Владимировича, отделение работает в штатном режиме, никаких авралов нет. На данный момент в реанимации есть в том числе и больные с выявленным COVID-19. Некоторые уже переведены с улучшением состояния на долечивание в другие отделения. Понятно, что не каждый человек попадает в реанимацию, есть люди, переносящие заболевание в лёгкой форме. Но, к сожалению, бывают и те, кто нуждается в интенсивной терапии.

— Процесс оказания помощи и работа с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией у нас отлажены, — рассказывает заведующий отделением. — К тому же современные технические возможности позволяют консультироваться с коллегами из области, которые раньше нас начали работать с такими больными и уже имеют определённый опыт.

Помимо пациентов, требующих особого подхода в лечении, никуда не исчезли профильные больные.

— Так что отделение работает в привычном режиме, — отмечает Виталий Владимирович. — Оказывать интенсивную терапию пациентам с инсультами, инфарктами, проводить аппендэктомии или холецистэктомии доводится регулярно. К счастью, штат укомплектован полностью, поэтому врачи трудятся в обычном графике, с выходными и отдыхом.

Что касается защитных средств и специальной экипировки, то с этим в учреждении здравоохранения никаких проблем нет. Всё необходимое для защиты персонала и для оказания помощи пациентам имеется. Реанимационное отделение оснащено оборудованием, лекарств хватает, здесь трудятся квалифицированные специалисты, владеющие ситуацией.

Виталий Бых окончил Витебский государственный медицинский университет. Проходил интернатуру в Новополоцкой центральной городской больнице. А затем вернулся в родной район, помогать своим землякам, квалифицированным врачом анестезиологом-реаниматологом. За четырнадцать лет спасена не одна жизнь, накоплен колоссальный профессиональный опыт. И сейчас с появлением неизученной инфекции заведующий отделением и его коллеги не опускают руки. «Пасовать перед трудностями — это не про нас», — отмечает врач.

В учреждении здравоохранения готовы оказывать помощь при любом развитии эпидемии. Однако каждому из нас самоуспокаиваться пока рано. Не стоит игнорировать элементарные нормы защиты: социальное дистанцирование, использование защитных масок и других средств защиты. Особенно поберечься в этот период должны пожилые люди и те, у кого есть ряд хронических заболеваний.

Наталья СТУКАЛОВА.