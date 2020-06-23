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В Москве возобновили работу все рестораны и кафе

23.06.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве начался третий этап снятия карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве возобновили работу все рестораны и кафе

Спустя три месяца простоя в городе возобновили работу все рестораны и кафе. Двери для посетителей открыли бассейны, фитнес-клубы и спортзалы. Отменяются ограничения в работе библиотек и детских садов. При этом ряд мер, среди которых масочный режим и социальная дистанция, все еще остаются в силе.

В Москве возобновили работу все рестораны и кафе

Первый концерт Барселонской оперы после карантина слушали растения

Польша после длительного перерыва постепенно возобновляет международное железнодорожное сообщение. Работу восстановила одна из местных транспортных компаний. Поезда ходят в Чехию, Германию, Австрию, Венгрию и Словакию.

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Новости России. В Москве начался третий этап снятия карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя...
 
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