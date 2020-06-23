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Играл даже шаги Ленина, а татуировку называет ошибкой бурной юности. Анонс программы «В людях» с Геннадием Овсянниковым

23.06.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам

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Новости Беларуси. Молодежный театр эстрады предлагает юным зрителям увлекательно провести летние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого подготовлены новые сюрпризы и приключения.

Играл даже шаги Ленина, а татуировку называет ошибкой бурной юности. Анонс программы «В людях» с Геннадием Овсянниковым

В частности, театр присоединился к общенациональной акции «Культурное лето: мастера искусств – детям».

Это отличная возможность поближе познакомить детей с творчеством артистов, выйдя за стены театра. Сейчас на площадках столичных школ с успехом идет мюзикл «В некотором царстве, в некотором государстве… или Принц-золотые уши».

Играл даже шаги Ленина, а татуировку называет ошибкой бурной юности. Анонс программы «В людях» с Геннадием Овсянниковым

Играл даже шаги Ленина, а татуировку называет ошибкой бурной юности. Анонс программы «В людях» с Геннадием Овсянниковым

Постановка наполнена песнями и танцами, интерактивными играми, где дети могут взаимодействовать с персонажами представления.

 
 
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