Суд обязал президента Бразилии носить маску в общественных местах

Источник материала: Tut.by

Суд в Бразилии постановил, что президент страны Жаир Болсонару обязан надевать маску в общественных местах столичного федерального округа, а также в самой столице — городе Бразилиа. Об этом 23 июня сообщает Би-би-си.



Фото: Reuters

В случае нарушения главе государства грозит штраф в 2000 реалов (около $ 390). Эту сумму необходимо будет заплатить за каждый день нарушения запрета.

Сам Болсонару долгое время не признавал реальность угрозы коронавируса, а также неоднократно критиковал введение карантинных мер в различных штатах Бразилии. COVID-19 президент называл «легкой простудой».

Би-би-си отмечает, что Болсонару неоднократно появлялся на публике без маски. На одном из митингов его засняли в тот момент, когда он кашлял, не прикрывая рта, в другом случае — чихающим в ладонь и тут же здоровающимся за руку с пожилой женщиной.

Требование носить медицинские маски в столичном федеральном округе вступило в силу 30 апреля. Такое требование ввел губернатор Ибанейс Роша. Оно предполагает необходимость носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте и в магазинах.

Бразилия сейчас занимает второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом — в стране выявили больше 1,1 млн подтвержденных случаев заболевания. Жертвами COVID-19 в Бразилии стали 51 тысяча человек.