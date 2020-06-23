Лукашенко прибыл с визитом в Москву

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск и уже приземлился во Внуково.

В Москве Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на Параде Победы. Страну представит элита национальной армии – сводная рота почетного караула. По Красной площади промаршируют более 70 белорусских военнослужащих. Перед отправкой они прошли двухнедельный карантин. Тесты на коронавирус у всех отрицательные.