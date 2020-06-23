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Лукашенко прибыл с визитом в Москву
23.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск и уже приземлился во Внуково.
В Москве Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на Параде Победы. Страну представит элита национальной армии – сводная рота почетного караула. По Красной площади промаршируют более 70 белорусских военнослужащих. Перед отправкой они прошли двухнедельный карантин. Тесты на коронавирус у всех отрицательные.
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В Москве президент Беларуси вместе с сыновьями будет присутствовать на Параде Победы.
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