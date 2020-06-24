Четыре интересные новинки на параде Победы в Москве (а еще - пример компьютерной графики)

Источник материала: IT.Tut.by

Парад Победы в Москве 24 июня 2020 года, ранее отложенный из-за коронавируса, дал возможность посмотреть на некоторые новые образцы вооружения России. Скорее всего, ажиотажа, как после предыдущего «юбилейного» парада, не будет — тогда показали, как минимум, «Армату», за которую потом несколько лет «воевали» в комментариях. Однако 42.TUT.BY нашел несколько интересных моделей боевой техники.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка»



Скриншот трансляции парада

Самое странное в модели ТОС, которую впервые показали сегодня — это название. «Тосочка» — не что иное, как уменьшительное от ТОС (тяжелой огнеметной системы). Предыдущие модели, впрочем, назывались «Буратино» и «Солнцепек», что тоже неплохо.

Конструктивно это система залпового огня, которая, тем не менее, стреляет термобарическими боеприпасами (которые любители сенсаций называют «вакуумными бомбами»). Попадая в цель и взрываясь, снаряд образует большой объем топливно-воздушной огнесмеси, которая, подрываясь, дает сплошное море огня. Образующееся высокое давление и страшные температуры могут уничтожить все живое на большой площади — и, в отличие от ударной волны и осколков, от объемного взрыва (так он называется) не слишком спасают негерметичные укрытия вроде пещер или траншей.

Отличие «Тосочки» от предшественников — колесная, а не гусеничная база и собственный грузоподъемный механизм, что позволяет не возить за ТОС заряжающую машину.

Береговой комплекс «Бал»



Скриншот трансляции парада

Береговой ракетный комплекс «Бал» — одна из двух новых противокорабельных систем. Вторую, «Бастион», показали на параде Победы в 2014 году.

«Бал» вооружается дозвуковыми ПКР X-35 с дальностью стрельбы 250 километров. После запуска ракета летит на высоте 3−5 метров, что делает перехват боеприпаса довольно сложным. Каждая X-35 может попаданием уничтожить небольшой корабль водоизмещением до 5000 тонн. Соответственно, «Бал» становится угрозой для десантных кораблей, эсминцев, корветов.

Полный залп «Бала» — 32 противокорабельные ракеты, которые комплекс отстреливает меньше чем за две минуты. Автоматизированная система целераспределения позволяет выбирать сразу несколько целей, так что, в принципе, «Бал» способен пустить ко дну целую эскадру или конвой. А выпустив один залп, перезарядиться не более чем за 40 минут.

В отличие от так и не отправившейся в войска «Арматы», береговой комплекс пошел на вооружение в российскую армию и на экспорт. Сегодня Россия располагает несколькими десятками «Балов», некоторое количество отправлено во Вьетнам и Венесуэлу. «По специальности» комплекс пока не работал, ракетами обстреливались с моря только наземные цели в Сирии.

Самоходный зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО»



Скриншот трансляции парада

Новую систему часто называют преемником советской зенитной самоходной установки ЗСУ 57−2, прозванной «Адской молотилкой». Несмотря на эпичное название, эффективность той машины по воздушным целям была довольно низкой. Этому «способствовала» медленность наведения орудий, отсутствие возможности обнаруживать противника и необходимость целиться «на глаз».

Времена изменились. Сейчас боевой модуль «Деривации» с 57-миллиметровой пушкой управляется дистанционно, располагает оптико-электронной системой «Пеленг» и может быстро наводиться и стрелять. А вести огонь по самолетам больше не нужно, для этого есть ракеты.

Дело «Деривации» — бороться с беспилотниками, которых над полем боя с каждым годом будет все больше. Доставать дроны снаряды зенитно-артиллерийского комплекса могут на высоте до 4,5 километра и на дальности до 10 километров.

«Деривация» смонтирована на шасси БМП-3, что дает возможность преодолевать бездорожье и двигаться по шоссе на скорости до 70 километров в час. Считается, что лобовая броня держит в упор 30-миллиметровые бронебойные снаряды. В перспективе «Деривация» способна заменить не только неудачную «Адскую молотилку», но и гораздо более заслуженную зенитную «Шилку», так как сильно превосходит ее по дальнобойности.

Инженерная система дистанционного минирования ИСДМ



Скриншот трансляции парада

Системы для постановки минных полей и при СССР не отличались разнообразием — разработали буквально несколько моделей. В 2013 году Минобороны России решило обновить их парк, работы завершились только сейчас.

Экзотических названий система не получила, она обозначается как ИСДМ (хотя при создании проекту дали ироничное имя «Земледелие-И»). Технически это 50-ствольная система залпового огня, выполненная на шасси «КамАЗа» 8×8. Огонь ведется 122-миллиметровыми реактивными снарядами, но они снаряжены не просто взрывчаткой, а подготовленными заранее минами различных типов.

Выехав на боевую позицию, машина разворачивается, боеприпасам готовятся полетные задания, параметры самоликвидации мин, после чего происходит залп — и появляется минное поле. Информация о районе, «засеянном» минами, передается вышестоящим звеньям управления во избежание подрыва на своих же боеприпасах.

Помимо этого, о машине мало что известно, в том числе, запущена ли она в серийное производство и пойдет ли на вооружение.

Бонус — компьютерная графика, при помощи которой камера пролетела через дуло нарисованного танка

Помимо интересных образцов, на московском параде впервые показали компьютерную графику. Как пишет TJournal, во время движения колонны танков камера «залетела» в дуло компьютерного танка, после чего в эфире показали съемки внутри реальной боевой машины — ноги члена экипажа.

Второй раз компьютерную графику применили во время воздушной части парада. Там показали плавное отдаление камеры от турбины нарисованного истребителя.

«Русские витязи» и «Стрижи» над Красной площадью pic.twitter.com/reg67nidwX — RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020

Правда, не все это оценили.

Я дождался фейла на параде победы!

Позорная 3D графика а-ля «камера влетает в дуло» — Молочный коржик (@revi_zoockro) June 24, 2020