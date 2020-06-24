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Китай одобрил испытания на людях новой вакцины от коронавируса
24.06.2020 14:59 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она представляет третий тип препаратов против COVID-19, разработанных китайскими специалистами и допущенных к этой фазе исследований. Один из этапов эксперимента пройдёт в больницах Пекина и Чунцина.
Специалисты намерены выяснить, безопасна ли вакцина для применения на людях. На данный момент в Китае одобрены клинические испытания пяти различных препаратов, которые потенциально могут помочь в борьбе с пандемией.
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Новости Китая. В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она представляет третий тип...
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