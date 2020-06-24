Китай одобрил испытания на людях новой вакцины от коронавируса

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Она представляет третий тип препаратов против COVID-19, разработанных китайскими специалистами и допущенных к этой фазе исследований. Один из этапов эксперимента пройдёт в больницах Пекина и Чунцина.





Специалисты намерены выяснить, безопасна ли вакцина для применения на людях. На данный момент в Китае одобрены клинические испытания пяти различных препаратов, которые потенциально могут помочь в борьбе с пандемией.