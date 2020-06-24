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Китай одобрил испытания на людях новой вакцины от коронавируса

24.06.2020 14:59 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Китай одобрил испытания на людях новой вакцины от коронавируса

Она представляет третий тип препаратов против COVID-19, разработанных китайскими специалистами и допущенных к этой фазе исследований. Один из этапов эксперимента пройдёт в больницах Пекина и Чунцина.

Китай одобрил испытания на людях новой вакцины от коронавируса

Специалисты намерены выяснить, безопасна ли вакцина для применения на людях. На данный момент в Китае одобрены клинические испытания пяти различных препаратов, которые потенциально могут помочь в борьбе с пандемией. 

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Новости Китая. В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Она представляет третий тип...
 
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